Ο Ανάλγητος

Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναφέρονται με ιδιαίτερη μνεία στην 24η Φεβρουαρίου. Σήμερα κρίνεται αν η Ελλάδα θα είναι ο μεγάλος και κεντρικός παίκτης στο project του Κάθετου Διαδρόμου ή αν ο Διάδρομος θα αποκτήσει μια τεθλασμένη. Αυτό δεν απασχολεί τους Αμερικανούς, αν θα είναι Κάθετος ή και λίγο… στραβός. Τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν και εδώ είναι που έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Αρκεί να μην την χάσουμε. Γι αυτό σας λέω. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Και κρίσιμη.

Σήμερα κρίνεται στον Λευκό Οίκο η τύχη του Κάθετου Διαδρόμου. Κεντρικό πρόσωπο του όλου project είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και έχει μπαράζ επαφών με αξιωματούχους. Η συμμετοχή της Άκτωρ σε όλο το project είναι κλεισμένη και κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες. Είτε το αμερικάνικο αέριο φεύγει από την Ελλάδα, είτε από οπουδήποτε αλλού. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, όμως, ανήκει σε ένα «διαφορετικό είδος» επιχειρηματία σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει στη νεοελληνική πραγματικότητα. Τον ενδιαφέρει να βγει κερδισμένη και η χώρα. Να μην αλλάξει κάτι, δηλαδή, από όσα γνωρίζουμε από την αρχή αυτού του project. Το πώς φτάσαμε να συζητάμε για το αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, που δεν είναι του παρόντος. Η ουσία είναι ότι πρέπει να βγει από την Ουάσιγκτον άσπρος καπνός. Να μην υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή. Διαφορετικά δεν θα θέλαμε ούτε να φανταστούμε τις επιπτώσεις.

Η συμφωνία, πάντως, δεν έχει κλείσει. Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές υπήρχαν σημαντικά θέματα που έπρεπε να κλείσουν από την ελληνική πλευρά. Το κακό είναι ότι για τους Αμερικανούς υπάρχουν «εναλλακτικές». Ναι μεν η Ελλάδα είναι η καλύτερη δυνατή λύση αυτήν τη στιγμή, αλλά κι αυτό μας προέκυψε από την ώρα που ο Ερντογάν δεν θέλησε να απογαλακτιστεί έγκαιρα από τον Πούτιν. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να θεωρούμε τα πράγματα δεδομένα μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής την λήξη του παιγνιδιού. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει κρατήσει πολλές καθυστερήσεις και ότι στην εξέδρα παρακολουθούν με αγωνία πολλοί την έκβαση του αγώνα. Μεταξύ αυτών και ο Έντι Ράμα. Αυτός ο εκλεκτός μας φίλος.

Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο είναι κρίσιμη καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί το όλο έργο ή αν θα αξιοποιηθούν εναλλακτικές επιλογές που έχουν οι Αμερικανοί. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, η οποία όμως πρέπει να «κλειδώσει».

Στην Ινδία εκτός από τον πρωθυπουργό βρίσκονται μεγάλες εταιρείες. Ανάμεσά τους η Eurobank που εκπροσωπήθηκε στο Summit από τον Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Eurobank και η Fairfax Digital Services προχωρούν στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία.

Η Eurobank, επίσης, ανοίγει γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία για το οποίο ήδη έχει χορηγηθεί έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας. Η έναρξη λειτουργίας αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον πρωτογενή τομέα, καθώς παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η χρηματοδότηση και τα αγροτικά ακίνητα.

Σε μια περίοδο όπου το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου παραμένει θολό, η γαλλική Nexans επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης τους έργου, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για την επανεκκίνηση του project.

Την πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή για τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας την άκουσα από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι ο Κώστας παραμένει ακόμη εκπρόσωπος στο κόμμα του Φάμελλου αναμένοντας το κάστινγκ Τσίπρα. Εν συντομία η θέση του ΣΥΡΙΖΑ: βεβαίως ο εκάστοτε υπουργός Υγείας μπορεί και πρέπει να πηγαίνει στα νοσοκομεία της χώρας, όμως ο Γεωργιάδης δεν πήγε για επίσκεψη! Ντου, έφοδο έκανε ο υπουργός, κατά την εκδοχή Ζαχαριάδη. Και μάλιστα όχι μόνος του αλλά με μια διμοιρία ΜΑΤ και μια διμοιρία ΥΜΕΤ! Εδώ που τα λέμε ο Κώστας και οι σύντροφοί του, ισχυρίζονται ακόμη ότι έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια κάνοντας το μαύρο – άσπρο, θα είχαν πρόβλημα να βγάλουν τρελούς όλους όσοι είδαν τα κομάντα του ΠΑΜΕ επί τω έργω;

De facto δυαρχία έχει επιβληθεί στη Νέα Αριστερά μέχρι τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους και το κόμμα να σπάσει στα δύο. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής κάνει… κοινοβουλευτικό έλεγχο στα σόσιαλ μίντια για τις «αθλιότητες στο νοσοκομείο της Νίκαιας». Σε ανάρτησή του «ρωτά» την κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον λόγο αποστολής ειδικής μονάδας της ΕΛ.ΑΣ σε μια υγειονομική δομή και θέτει ζήτημα αναλογικότητας και σκοπιμότητας της συγκεκριμένης αστυνομικής κινητοποίησης. Αδιανόητα πράγματα θεωρεί η αριστερά της Νέας Αριστεράς να μεταβαίνει η αστυνομία εκεί που οι αριστεροί αποφασίζουν ποιανού υπουργού το κεφάλι θέλουν να σπάσουν.

Οι δείκτες των δημοσκοπήσεων πέφτουν αντί να ανέβουν για το ΠΑΣΟΚ. Μετά από τα σκάνδαλα Παναγόπουλου και Αναστασίας Χατζηδάκη, μας προέκυψε και η διαγραφή Παρασκευαϊδη. Τα στελέχη του κόμματος, λοιπόν, έχουν πει στο τρυπάκι της εσωστρέφειας και ασχολούνται με τους αλγόρυθμους του Συνεδρίου. Πόσοι σύνεδροι θα έρθουν από το Ηράκλειο της Κρήτης και πόσοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη…

Ο Χάρης Δούκας προσανατολισμένος στον ρόλο του επικεφαλής της αντιπολίτευσης απέναντι στο Νίκο Ανδρουλακη ετοιμάζει το κείμενο αρχών με κεντρικό θέμα το «μεγάλο όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ. Δεν δείχνει να τον απασχολεί οτιδήποτε άλλο. Ούτε η Συνταγματική Αναθεώρηση, ούτε ο Κάθετος Διάδρομος, ούτε οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Του είναι αρκετό να μην πάρει υπουργείο σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέμε τώρα…

Στη Μαγνησία θα είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο Ανάλγητος