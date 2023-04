Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την Κύπρο για επανεκλογή στην Κατηγορία Γ' του Συμβουλίου ΙΜΟ

Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανεκλογή στην Κατηγορία Γ' του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), για την περίοδο 2024 - 25.

Για την απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο κατά τη χθεσινή διμερή συνάντησή τους στη Λευκωσία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

I had a cordial meeting today with #Cyprus FM @ckombos in #Nicosia. Discussion focused on a wide range of topics, including energy, close cooperation & coordination within the #EU & International organisations, as well as on developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/7YEBKrj5cV