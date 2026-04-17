Α. Γεωργιάδης: Καταθέτω μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι «δολοφονήσαμε» την 19χρονη στην Κεφαλονιά

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη οι καταγγελίες που διακινήθηκαν, σύμφωνα με τις οποίες ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Κεφαλονιά απουσίαζε τη στιγμή που μεταφέρθηκε η 19χρονη Μυρτώ.

Ο υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά χρήστη της πλατφόρμας TikTok, ο οποίος απέδωσε ευθύνες στους γιατρούς και στον ίδιο, κάνοντας λόγο ακόμη και για «δολοφονία» της νεαρής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απολύτως ψευδείς» και «προσβλητικές» τις κατηγορίες περί απουσίας των γιατρών, τονίζοντας ότι το ιατρικό προσωπικό βρισκόταν κανονικά στη θέση του και αντέδρασε άμεσα. Όπως υποστήριξε, η 19χρονη έλαβε χωρίς καθυστέρηση τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνηψης, με την παρουσία τόσο γιατρού όσο και αναισθησιολόγου, ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση της κοπέλας κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι «είχε φτάσει σχεδόν νεκρή», γεγονός που περιόρισε δραματικά τα περιθώρια ιατρικής παρέμβασης.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση να σταματήσει, όπως είπε, η στοχοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για πολιτικούς λόγους, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΣΥ αποτελεί θεσμό που ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας και όχι σε πρόσωπα ή πολιτικούς φορείς.

Τέλος, επανέλαβε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι δεδομένη, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές, ιδιαίτερα όταν στρέφονται κατά ιατρών που επιτελούν το καθήκον τους.

