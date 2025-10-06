Γ. Μυλωνάκης: Διαβίβασε στην Εξεταστική της Βουλής το ενημερωτικό σημείωμα του Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διανεμήθηκε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το «άτυπο "Ενημερωτικό Σημείωμα"» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το σημείωμα διαβίβασε στην Εξεταστική Επιτροπή ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης.

Σε σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο κ. Μυλωνάκης επαναλαμβάνει ότι τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου, ως υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, με πρωταρχικό σκοπό τη συνδρομή στην άσκηση του έργου της».

Επαναλαμβάνει, δε, ότι «ουδέποτε έλαβα κάποιο "υπόμνημα' ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως».

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι διαβιβάζει το «το άτυπο “Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ” που φέρει ημερομηνία 6.6.2025 του Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γρηγορίου Βάρρα, αποσπασμένου συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο, όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, προοριζόταν αποκλειστικά προς εσωτερική χρήση και έλαβα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο την 15η Ιουνίου 2025».

Σημειώνεται ότι ο κ. Βάρρας έχει κληθεί να καταθέσει αύριο στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ιδιότητα του πρώην προέδρου του οργανισμού κατά το διάστημα 19.11.2019 έως 10.11.2020.