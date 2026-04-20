Γ. Ανδριανός στους κτηνοτρόφους της Λέσβου: Είμαστε δίπλα σας, προέχει η βιοασφάλεια

Σαφές μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας τον εμβολιασμό όλων των αιγοπροβάτων του νησιού για τον αφθώδη πυρετό, να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας απηύθυνε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Με την κατάσταση στη βόρεια Λέσβο να παραμένει κρίσιμη (43 κρούσματα σε 54 μονάδες) και τον ιό να κάνει την εμφάνισή του και στο νότιο τμήμα στην περιοχή Μεσότοπος, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως η κρατική στήριξη είναι δεδομένη, αλλά απαιτείται η τήρηση των επιστημονικών πρωτοκόλλων.



«Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική. Το να εμποδίζουν την τροφοδοσία του νησιού και τους κτηνιάτρους να κάνουν τη δουλειά τους είναι σαν να πυροβολούν τα πόδια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης μέσω αιμοληψιών είναι το μοναδικό «όπλο» για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας.

Για την ενίσχυση των ελέγχων, ανακοινώθηκε η αποστολή 20 επιπλέον κτηνιάτρων στο νησί, για να γίνουν πιο γρήγορα οι αιμοληψίες, να γίνουν γρήγορα οι εξετάσεις για να γίνει και η αποτύπωση.

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που έθιξε ο υφυπουργός είναι η εξαγωγή των τυροκομικών προϊόντων, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα λόγω των μέτρων. Όπως αποκάλυψε, η Κτηνιατρική Υπηρεσία έχει ήδη καταρτίσει ειδικό πρωτόκολλο βιοασφάλειας, για να μπορέσουν τα τυροκομικά προϊόντα να βγουν από το νησί, αλλά με ασφάλεια.

«Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το προϊόν (το τυρί), αλλά οι συνθήκες μεταφοράς και οι συσκευασίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα μεταφερθεί εκτός του νησιού», εξήγησε. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου θα επιτρέψει τη διακίνηση των προϊόντων με ασφάλεια, προστατεύοντας τη φήμη των εξαγώγιμων προϊόντων της Λέσβου.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός, κ. Σχοινάς, τονίζοντας ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για πλήρη στήριξη των πληγέντων. Οι ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη κόστους ζωοτροφών, την αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος και τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα.

«Πρέπει να καταλάβουν όμως ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο, υπάρχει ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένο και αυτό ακολουθούμε. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι πέρα από την επιστημονική προσέγγιση», κατέληξε ο υφυπουργός, καλώντας τους φορείς και τους παραγωγούς να βοηθήσουν τις υπηρεσίες να ολοκληρώσουν το έργο τους, ώστε το νησί να βγει από την «καραντίνα» το συντομότερο δυνατό.