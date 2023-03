Επίτροπος Φερέιρα: Προσφέρουμε την τεχνική μας βοήθεια για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου

«Καλή συζήτηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού συστήματος μετά το τραγικό δυστύχημα του Φεβρουαρίου» αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα.

«Χαιρετίζω το ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και προσφέρω την ευρωπαϊκή τεχνική μας βοήθεια σε όλες τις πτυχές της επανεκκίνησης: ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα» προσέθεσε.

Good discussion with Greek 🇬🇷 Minister Giorgos Gerapetritis on overhaul of the rail system following the tragic accident in February.



I welcome the open spirit of cooperation & offer our 🇪🇺 technical assistance on all aspects of the reset: safety, reliability & competitiveness. pic.twitter.com/8ZGc8nabv8