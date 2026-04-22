Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Τη σαφή πρόθεση της Αλβανίας να προχωρήσει στην επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Ράμα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συμφωνία των δύο χωρών για την παραπομπή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο να οριστικοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο, σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά.

«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες... Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η φιλοδοξία είναι να το τελειώσουμε αυτό το έτος και το φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αλβανού ομολόγου του, τονίζοντας ότι τα Τίρανα δεν θεωρούν προβληματική την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει ανοικτό το ζήτημα της άρσης του εμπολέμου, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσπάθειας υφαρπαγής ελληνικών περιουσιών, υποστηρίζοντας ότι «το σύστημα απόδοσης των περιουσιών έχει τα ίδια προβλήματα για όλους τους πολίτες, είτε αλβανικής είτε ελληνικής καταγωγής».

Στη συζήτηση, στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο Έντι Ράμα αναφέρθηκε και στη δήλωσή του περί των Ελλήνων ως «μη απογόνων του Πλάτωνα», αποδίδοντάς την σε χιουμοριστικό σχόλιο και όχι σε εχθρική διάθεση. Στην αναφορά του δημοσιογράφου για διμερή θέματα ανάμεσα στις δύο χώρες ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε:

«Δεν νομίζω ότι έχουμε διμερή ζητήματα. Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφό σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα. Ήταν ένας τρόπος να τον «πειράξω» λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες - αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο - είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά...»

Στο σχόλιο του δημοσιογράφου ότι εκείνη η συνέντευξη του είχε φανεί εχθρική, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα» και συνέχισε πως «δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό πλαίσιο».