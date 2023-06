ΕΛΚ: Κρίσιμη η ψήφος σε Κυρ. Μητσοτάκη για τη συνέχιση της ευημερίας στην Ελλάδα

Με ένα tweet στον λογαριασμό του στο twitter, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσε τη στήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, στο σχόλιό του το ΕΛΚ λέει:

«Η Ελλάδα προετοιμάζεται για ακόμα μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση την ερχόμενη Κυριακή. Για να διασφαλιστεί ο σωστός δρόμος που οδηγεί στην ευμάρεια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μια ισχυρή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι κρίσιμη».

Καλή επιτυχία

🗳️ Greece is gearing up for another important vote this Sunday.



To secure the country's ongoing path to prosperity and strong economic growth, a robust @neademokratia government led by @kmitsotakis is crucial.



Best of luck! 🇬🇷