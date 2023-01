Εκδήλωση της ΝΔ για την καινοτομία και τεχνολογία στην Ελλάδα του 2035

Το όραμα για την Ελλάδα του 2035 και οι πολιτικές και πρακτικές εκείνες που θα συνδέσουν καινοτομία, τεχνολογία και κοινωνία στην κοινή προσπάθεια πραγματοποίησης του είναι το θέμα εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ και ο Τομέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΝΔ και με την συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η «Ελλάδα 2035 - Κοινωνία, Καινοτομία, Τεχνολογία», μια συνάντηση-πολιτική πρόταση για το αύριο της Ελλάδας, καινοτόμος για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 (ώρα έναρξης 13:30) στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Αθήνα).

Με πολύτιμη παρακαταθήκη την πορεία ανάπτυξης στην οποία έχει βάλει τη χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων τα ισχυρά πλεονεκτήματα της κοινωνίας μας, η θεματολογία της συνάντησης θα περιστραφεί σε τέσσερις άξονες και στηρίζεται:

⁃τον άξονα «Έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία», όπου θα συζητηθούν στρατηγικές και τακτικές για τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό οικονομίας, παραγωγής και κοινωνίας,

⁃τον άξονα «Οικονομία, Αυτάρκεια, Ανάπτυξη», όπου η συζήτηση θα περιστραφεί στην ανάπτυξη στρατηγικών για νέες επενδύσεις, τις δεξιότητες του αύριο, καθαρή ενέργεια και διατροφική ασφάλεια,

⁃τον άξονα «Κράτος, Θεσμοί και Τεχνολογία», όπου στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί το πως η σύμπλεξη και εξέλιξη θεσμών και τεχνολογίας διαμορφώνει και ενισχύει τη σχέση πολίτη-κράτους, και

⁃τον άξονα «Η νέα κοινωνία, ο νέος πολίτης», όπου θα γίνει αναφορά σε διαχρονικά ζητήματα και σύγχρονες τάσεις που θα διαμορφώσουν την κοινωνία και τον πολίτη του αύριο.

Ειδικές ομιλίες και χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γιάννης Μπρατάκος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Γεν. Διευθυντής ΝΔ, ο Αθανάσιος Μπακόλας, Γραμματέας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ, ο Άκης Μπάφας, Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ και ο Μύρων Φλουρής, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΝΔ. Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, θα βρεθεί στην συνέχεια στο βήμα για την εισαγωγική ομιλία της συνάντησης, η οποία θα ορίσει το πλαίσιο της συζήτησης σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία των Στρατηγικών Προβλέψεων (Strategic Foresight).

Στις εργασίες και συζητήσεις των τεσσάρων ενοτήτων θα συμμετάσχουν με στοχευμένες θεματικές ομιλίες και παρεμβάσεις κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, ερευνητικής, επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη καταγραφή του ρεαλιστικού αναπτυξιακού οράματος για την Ελλάδα ώστε να βοηθηθεί η ευρύτερη συζήτηση για τις παραμέτρους που το οριοθετούν και για τις -ρεαλιστικές- προσδοκίες, την στρατηγική και τις πολιτικές που θα το εξυπηρετήσουν.

Στον κατάλογο των ομιλητών και συντονιστών των εργασιών της συνάντησης συναντάμε:

⁃στην πρώτη ενότητα τους Χρήστο Ταραντίλη, Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής και Βουλευτή Επικρατείας, ο οποίος και θα συντονίσει τις εργασίες της, Μιχάλη Δρίτσα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Elevate Greece, Δρ. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητής ΟΠΑ και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Γεώργιο Νούνεση, Διευθυντή και Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αιμίλιο Χαλαμανδάρη, μέλος του ΕΣΕΤΕΚ και επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης της Samsung Electronics Hellas, Γεωργία Αναστασοπούλου, General Manager της ΙDNA genomics και κάτοχο του Βραβείου Elevate Greece Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2022, Κώστα Λουκά, Γενικό Διευθυντή Μεγάλων Πελατών της Microsoft Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπη και, ως ειδικό εισηγητή, τον Πάνο Φιτσιλή, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συντονιστή της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ,

⁃στη δεύτερη ενότητα τους Αλέξη Πατέλη, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιώργο Στύλιο, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γιώργο Βούτσινο, ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Δρ. Γιώργο Ξηρογιάννη, Γεν. Διευθυντή ΣΕΒ, Γιώργο Καρανίκα, Πρόεδρο ΕΣΕΕ, Γιάννη Μασούτη, Πρόεδρο ΚΕΕΕ, Νίκο Υποφάντη, δημοσιογράφο του Action 24, ο οποίος και θα συντονίσει τις εργασίες της ενότητας, και, ως ειδική εισηγήτρια, την Δρ. Έρη Τόκα, Αναπληρώτρια Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων ΝΔ,

⁃στην τρίτη ενότητα τους Γιώργο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας και Βουλευτή Επικρατείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάνο Σταθόπουλο, Διευθυντή Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ηλία Νικολαΐδη, Senior Editor της διαΝΕΟσις, Νίκο Ρώμπαπα, Εκτελεστικό Διευθυντή του ΚΕΦΙΜ, Αλέξανδρο Μελίδη, Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Μανώλη Ανδριωτάκη, δημοσιογράφο & συγγραφέα, ο οποίος και θα συντονίσει τις εργασίες της ενότητας, και, ως ειδικό εισηγητή, τον Γιώργο Κουμπαράκη, Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΔ,

⁃στην τέταρτη ενότητα, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο μέρη, τους Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for Business και επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών ΝΔ, Σπύρο-Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, πρόσφυγα και επιτελικό στέλεχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιάννη Χατζήμπεη, Παραολυμπιονίκη και Ironman, Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, ΟΠΑ & Denmark Technical University, Μαρία Γιαννέτου, Δημοσιογράφο και Διευθύντρια Επικοινωνίας Junior Achievement Greece, Φίλιππο Πετρόπουλο, Μεταπτυχιακό φοιτητή στο Βασιλικό Κολλέγιο της Αγγλίας και Assistant to the Father of the House στο House of Commons, Έλενα Σώκου, Εκπρόσωπο Τύπου ΝΔ για τα Περιφερειακά ΜΜΕ, η οποία και θα συντονίσει τις εργασίες της ενότητας, και, ως ειδικούς εισηγητές, την Ιφιγένεια Βλαχογιάννη και τον Φραγκίσκο Θεοφύλακτο, Συντονιστές της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ.

Τα συμπεράσματα της συνάντησης θα παρουσιαστούν στην λήξη της από τους ειδικούς εισηγητές των ενοτήτων ενώ τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν οι Μύρων Φλουρής, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΝΔ, και Γιάννης Τριανταφύλλου, Διευθυντής της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ.