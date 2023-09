ΕΕ: Προς έναν πιο ψηφιακό συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη μια σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης μέσω της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης στα κράτη - μέλη.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι το 2021, 16 εκατομμύρια άνθρωποι από την ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και την Ελβετία ζούσαν ή εργάζονταν εκτός της περιοχής τους.

Για πολλούς πολίτες της ΕΕ, το να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιατρικές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη και να τους επιστραφούν οι σχετικές δαπάνες μόλις επιστρέψουν στην πατρίδα τους μπορεί να είναι περίπλοκο και να απαιτεί πολλή υπομονή και γραφειοκρατία.

