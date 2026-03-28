Δ. Παπαστεργίου: Οφείλουμε να είμαστε στο Διάστημα και να συμμετέχουμε με αξιοπρεπή προγράμματα

Για τον πολύ ικανοποιητικό ρυθμό με τον οποίο προχωρά το πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, τις δυνατότητες των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούν και οι ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο περιθώριο του συνεδρίου «Κλεισθένης» που έλαβε χώρα στην πόλη.

«Ήδη έχουμε εκτοξεύσει τους πρώτους νανο- και μικροδορυφόρους. Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους, είναι ήδη στον αέρα οι δύο της ICEYE αλλά και οι νανοδορυφόροι όπως ο MICE της Prisma και οι υπόλοιποι του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. Είναι ψηλά και δίνουν πολύ σημαντική γνώση και για εμάς ως προς τα δεδομένα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που τους κατασκεύασαν, μιλώντας για τους νανοδορυφόρους. Μεθαύριο Δευτέρα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, εκτοξεύουμε άλλους τέσσερις νανοδορυφόρους του Καποδιστριακού, έναν του ΑΠΘ και έναν της Planetek, οπότε είναι πολύ σημαντικό πως το πρόγραμμα προχωράει κανονικά στα χρονοδιαγράμματα που έχει. Τέλη Απριλίου εκτοξεύουμε τους τέσσερις επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους της OroraTech και μένουν οι οπτικοί μικροδορυφόροι της Open Cosmos για το καλοκαίρι» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Σε ότι αφορά το οικοσύστημα των δορυφόρων ο κ. Παπαστεργίου μίλησε για μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα όχι μόνο σε ότι αφορά τα δεδομένα αλλά κυρίως σε ότι αφορά την εμπειρία και ένα οικοσύστημα το οποίο, όπως τόνισε, απέκτησε ορατότητα και αποτελείται από περίπου 90 εταιρείες. «Εδώ και καιρό είχαμε βγάλει στον αέρα το RFI (Request for Information) για τον μεγάλο στρατιωτικό δορυφόρο. Οι συζητήσεις προχωρούν. Το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας αναζητά τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές προσεγγίσεις για να καταλήξει με ποια υλοποίηση θα προχωρήσει. Παράλληλα, αναζητούμε κάθε πιθανό τρόπο χρηματοδότησης π.χ SAFE ή άλλα χρήματα που μπορεί να βρεθούν το επόμενο διάστημα, και για τις επίγειες υποδομές. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων δεν είχε μόνο εξοπλισμό στο διάστημα, αλλά είχε και οπτικά συστήματα στα αστεροσκοπεία μας, δηλαδή στους σταθμούς εδάφους δηλαδή, προκειμένου να το ενισχύσει περαιτέρω αυτό το σύστημα και το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Η διπλάσια συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και ο εκπαιδευόμενος Έλληνας Αστροναύτης

«Το Διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον, καθώς όλα περνάνε από το διάστημα: η ασφάλεια, οι επικοινωνίες, το περιβάλλον. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί και να συμμετέχουμε με αξιοπρεπή προγράμματα, γι' αυτό και φέτος διπλασιάσαμε τη συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Σε αυτό βέβαια προσθέτω και την πρωτοβουλία που ανακοινώσαμε τις προάλλες για την επίσημη πλέον συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στα προγράμματα εκπαίδευσης αστροναυτών. Ο Αδριανός έχει εμπειρία ως γιατρός σε διαστημικές αποστολές, εμπειρία εδάφους με τους αστροναύτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν τελικά καταφέρουμε αυτή την εκπαίδευση να τη μετουσιώσουμε -εφόσον βρούμε και τα χρήματα- σε μια πραγματική συμμετοχή του Αδριανού σε μια από τις εκπαιδευτικές αποστολές στο διάστημα», εξήγησε αναφερόμενος στην θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος είναι να έχουμε έναν πρώτο Έλληνα στο διάστημα κάποια στιγμή; «Αν το καταφέρουμε, ναι. Αν η εκπαίδευση πάει σωστά και αν καταφέρουμε να υποστηρίξουμε το εγχείρημα σε επίπεδο επενδύσεων που απαιτούνται, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο θέμα "να φανεί η σημαία". Έχει αξία το πόσο τέτοιες πρωτοβουλίες ανοίγουν τους ορίζοντες των νέων παιδιών, και να αντιλαμβανόμαστε πως αυτό που, λένε μηχανικά στο σχολείο, το "θέλω να γίνω αστροναύτης", να καταλάβουν (σ.σ οι νέοι) πως αν το πιστεύεις και το αγαπάς, μπορείς να το κάνεις πράξη», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Το θετικό οικονομικό αποτύπωμα του New Space στην Ελλάδα

«Ίσως δεν το γνωρίζουν (σ.σ πως ένα ευρώ στο Διάστημα αποδίδει 5.5 ευρώ στην οικονομία μιας χώρας) άνθρωποι που θεωρούν πως όλα αυτά είναι "πολυτέλεια" σε μια σκληρή καθημερινότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Τα δεδομένα αλλά και οι εφαρμογές που παίρνουμε από το διάστημα είναι εξαιρετικής σημασίας. Σημαντικό λοιπόν για εμάς είναι να το ενισχύσουμε, να συνεχίσουμε να το κοινωνούμε αυτό και να εντοπίζουμε κάθε πιθανό πόρο αφού το μόνο πρόβλημα που θα έλεγα πως υπάρχει είναι ο δημοσιονομικός χώρος, γι' αυτό και εκμεταλλευόμαστε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και παραπάνω ως προς το διαστημικό πρόγραμμα ενώ κοιτάμε και να δούμε έστω και την τελευταία στιγμή αν υπάρχουν χρήματα που δεν αξιοποιήθηκαν σε άλλους τομείς, ώστε να τα δεσμεύσουμε για τέτοιους σκοπούς» ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.