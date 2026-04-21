Δ. Μιχαηλίδου: Το Σήμα Διαφορετικότητας μετατρέπει τη συμπερίληψη σε μετρήσιμη καθημερινή πρακτική για τις επιχειρήσεις

Το Σήμα Διαφορετικότητας μετατρέπει τη συμπερίληψη από διακήρυξη σε συγκεκριμένη και μετρήσιμη καθημερινή πρακτική για τις επιχειρήσεις.

Αυτό επισήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου στον χαιρετισμό της στην κοινή εκδήλωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με τίτλο «Σήμα Διαφορετικότητας - Γίνε Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στόχος της εκδήλωσης, ήταν η προώθηση των ίσων ευκαιριών στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και η ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΑ για το έργο «Σήμα Διαφορετικότητας», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια καινοτόμα ψηφιακή διαδικασία αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων, μέσω της οποίας θα επιβραβευθούν με Σήμα Διαφορετικότητας, όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές συμπερίληψης. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής έως τις 27/4 στην ψηφιακή πλατφόρμα simadiaforetikotitas.minscfa.gov.gr.

Στον χαιρετισμό της, η κυρία Μιχαηλίδου, υπογράμμισε: «Το Σήμα Διαφορετικότητας δεν έρχεται να επιβραβεύσει διακηρύξεις, αλλά να αποτυπώσει τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης και να αναγνωρίσει καλές πρακτικές. Μετατρέπει τη συμπερίληψη σε κάτι συγκεκριμένο, μετρήσιμο και συγκρίσιμο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο αυτογνωσίας για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μια οικονομία που αξιοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, ενσωματώνοντας κριτήρια ESG και επενδύοντας σε ένα ανοιχτό εργασιακό περιβάλλον, είναι μια οικονομία πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική».

Τον ρόλο του ΒΕΑ στην προώθηση των ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις, ανέδειξε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος. Ειδικότερα, τόνισε ότι το ΒΕΑ, με περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις-μέλη, στηρίζει έμπρακτα κάθε δράση που συμβάλλει στην ίση μεταχείριση και στην άρση των διακρίσεων. Σχετικά με το Σήμα Διαφορετικότητας, σημείωσε: «Δεν πρόκειται μόνο για μια θεσμική υποχρέωση, αλλά για μια επένδυση στην ίδια την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τη συμπερίληψη στη λειτουργία τους, είναι πιο ανθεκτικές, πιο καινοτόμες και πιο ελκυστικές για εργαζομένους, συνεργάτες και πελάτες».

Για τη «Συμπερίληψη στην Πράξη» μίλησε η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, η οποία παρουσίασε αναλυτικά το έργο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των επιχειρήσεων ως εργαλείου ενίσχυσης καλών πρακτικών. Ειδικότερα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν το Σήμα Διαφορετικότητας, τονίζοντας την ανάγκη να μετατραπεί η συμπερίληψη σε κουλτούρα, για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Γυναίκες στην Ηγεσία: Διαμορφώνοντας κουλτούρα ίσων ευκαιριών» με τη συμμετοχή της κυρίας Πατσογιάννη και εκπροσώπων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η Γεωργία Θεοδωρή, Co-CEO IL Toto AE, η Ιουλία Αρμάγου, χημικός και πρόεδρος Juliette Armand και η Νίκη Γιαννούτσου, CEO Eurochem.

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας», μιας πρωτοβουλίας που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next GenerationEU.