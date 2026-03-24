Δ. Μιχαηλίδου: Καινούργιες ευκαιρίες για 40 οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά στο πρόγραμα κοινωνικής στέγασης

Για 40 καινούργιες ευκαιρίες που αφορούν σε ισάριθμα ανακαινισμένα διαμερίσματα για ευάλωτες οικογένειες, μονοπρόσωπα νοικοκυριά και μονογονεϊκές οικογένειες έκανε λόγο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την χαιρετισμό της στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου: «SUB3B. Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε η υπουργός, η κεντρική πολιτεία μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση κατάφερε να ανακαινίσει 40 διαμερίσματα, με στόχο να βρεθούν δημοσιονομικοί πόροι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Αρχικά ήταν 30 διαμερίσματα, αλλά χάρη στην αποτελεσματικότητα του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, «ανέβηκαν στα 40 ώστε 40 συμπολίτες μας που είναι κοινωνικά ευάλωτοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, να μπορούν να είναι σε ένα σπίτι με χαρά για την οικογένειά τους, με υπευθυνότητα από πλευράς πολιτείας, με αξιοπρέπεια για τη δική τους ζωή».

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανακαινίστηκαν 40 διαμερίσματα σε ένα πρόγραμμα που αποτελεί ένα από τα 43 διαφορετικά προγράμματα ή πολιτικές στέγασης που έρχονται να αμβλύνουν το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα.

«Το πρόγραμμα αυξάνει το στεγαστικό απόθεμα και αναξιοποίητα δημόσια ακίνητα έρχονται και στεγάζουν ευάλωτα νοικοκυριά, γίνονται πράσινες ανακαινίσεις και αναδεικνύεται η σύμπραξη δήμου με πολιτεία» τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.