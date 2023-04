Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στα ζητήματα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στους χώρους εργασίας και στα προγράμματα που προωθεί η Πολιτεία για την προώθηση ίσων ευκαιριών για την είσοδο σε όλους στην αγορά εργασίας αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Πριν από τέσσερα χρόνια η αναπηρία ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Πλέον δεν προσπαθούμε με τεχνάσματα να τον κρύψουμε» σημείωσε η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στο πώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών άλλαξε η αντίληψη και η προσέγγιση και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον τρόπο ανάδειξης σχετικών θεμάτων. Τόνισε, δε, πως πρέπει να απομακρυνθούμε από τα στερεότυπα που αφορούν στην αναπηρία και να δούμε τα παραδείγματα που βρίσκονται σε κάθε σπίτι και εταιρεία.

«Ως stakeholders είναι μέρος της ευθύνης και του ρόλου μας να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ισότιμη προσβασιμότητα όλων» τόνισε η υφυπουργός και ξεκαθάρισε πως αυτό δεν αφορά αποκλειστικά σε αλλαγές στις υποδομές, αλλά και στην καθημερινή μας συμπεριφορά υπογραμμίζοντας πως «η διαφορετικότητα είναι κανονικότητα και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε καθημερινά».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε δύο προγράμματα για την παροχή κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη ευάλωτων ατόμων και ανθρώπων με αναπηρία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προβλέπει την πρόσληψη έως 2.000 ατόμων με αναπηρία για 1+1 έτη χωρίς ρήτρα συνέχισης της σύμβασης που καλύπτει το συνολικό κόστος του εργαζόμενου κατά 90% και ένα ακόμα για την πρόσληψη ευάλωτων ατόμων με κάλυψη του κόστους κατά 70%.

Τι είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ

«Τρία χρόνια τώρα, παρά το υψηλό ποσοστό κάλυψης του κόστους, δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός» τόνισε η υφυπουργός αναφέροντας πως κυρίως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έως σήμερα ενταχθεί στα παραπάνω προγράμματα.

Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, ο Managing Director της SAP Hellas για την Κύπρο, την Μάλτα και την Ελλάδα, κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, η Επικεφαλής Corporate Public Affairs της SANOFI, κ. Laura Gutierrez Global, Partner EMEA leader of People in ESG team, PwC κ. Johannes Smits, η Managing Director του WE LEAD, κ. Ελένη Ακτύπη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oreal Hellas, κ. Alex Davison.

Η Managing Director του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, WE LEAD, που ιδρύθηκε από το Libra Philanthropies, κα. Ελένη Ακτύπη άνοιξε την τοποθέτησή της τονίζοντας τις ανισότητες φύλου στο χώρο της τεχνολογίας, ενός κλάδου που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, επισημαίνοντας τη σημαντική υποεκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο (ποσοστό μικρότερο του 30% παγκοσμίως και του 20% στην Ελλάδα), και ιδίως στις ηγετικές θέσεις όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις (το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικούς tech ρόλους στην Ελλάδα είναι περίπου 12,6%), παρά τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε ομάδες, εταιρείες και προϊόντα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οδήγησε στην ίδρυση του WE LEAD, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχεις ως σκοπό την αντιμετώπιση του gender gap και την προώθηση μιας κουλτούρα συμπερίληψης και συνεργασίας στο χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, μέσω trainings, networking, mentoring και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, τόνισε ότι η προώθηση της διαφορετικότητας και συμπερίληψης δεν πρέπει να θεωρείται ως μια τάση ή ένα task στην ατζέντα του HR ή του Marketing, αλλά ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι στο WE LEAD, κινούνται από την πεποίθηση ότι η ενίσχυση της διαφορετικότητας που σχετίζεται με το φύλο δεν είναι απλά η σωστή κίνηση αλλά η έξυπνη κίνηση για ένα βιώσιμο μέλλον. Ξεκινώντας με τον κλάδο της τεχνολογίας, το WE LEAD στοχεύει να συμβάλει σε έναν πιο ισότιμο κόσμο όπου οι γυναίκες θα γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες να εισέλθουν, να αναπτυχθούν, και να ηγηθούν

«Οι κοινωνίες έχουν μάθει να αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε, όμως, ίδιοι με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να μην καταφεύγουμε σε στερεότυπα και στην αλληλεγγύη που είναι μία πράξη εξουσίας που δεν εκπληρώνει λόγους για τους οποίους υπάρχει αλλά να μάθουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά» τόνισε ο Managing Director της SAP Hellas για την Κύπρο, την Μάλτα και την Ελλάδα, κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας υπογραμμίζοντας πως οι εταιρείες, ως μικρογραφίες της κοινωνίας πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και να επιστρέψουν στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν.

«Είναι μία ευκαιρία να ξανασκεφτούμε πράγματα που μάθαμε από μικροί, δεν είναι εργαλείο marketing tool ή lifestyle αλλά μία διαδικασία βελτίωσης των ανθρώπων και της κοινωνίας» τόνισε. «Πρέπει, τελικά, να αποδεχόμαστε την διαφορετική άποψη, τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και να προσπαθήσουμε στις επιχειρήσεις να προωθήσουμε αυτή την κουλτούρα» σημείωσε υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως εκεί που ξεκινούν οι αξίες σταματούν οι διαπραγματεύσεις.

«Το 42% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες. Θέλουμε να ανεβάσουμε το ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2025» ανέφερε η κα. Laura Gutierrez Global Επικεφαλής Corporate Public Affairs της SANOFI παρουσιάζοντας τις κινήσεις που έχει κάνει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση της αύξησης της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας όλων.

Όπως ανέφερε ενδεικτικά, για την ισότιμη προσβασιμότητα των εργαζομένων στα εργοστάσια της SANOFI αντλούν συμβουλές και πληροφορίες από τους ίδιους τους εργαζομένους ενώ βρίσκονται σε μία διαδικασία αλλαγής των επαγγελματικών καρτών προκειμένου να μπορούν να διαβαστούν και από ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επιλέξει να συνεργάζεται με προμηθευτές με στοιχεία διαφορετικότητας και με εταιρείες με γυναίκες στην ηγεσία τους. Τόνισε, ακόμη, πως η αλλαγή της στρατηγικής και της κουλτούρας των εταιρειών στη λογική της συμπερίληψης αποτελεί αναγκαία συνθήκη σήμερα.

«Όσο περισσότερη πρόσβαση έχει μία εταιρεία σε ταλέντα, τόσο πιο ικανή και αποτελεσματική είναι» ανέφερε ο κ. Johannes Smits, Partner, EMEA leader of People in ESG team της PwC σημειώνοντας πως είναι κρίσιμο να έχουν όλοι, γυναίκες και άνδρες πρόσβαση σε επαγγέλματα και σπουδές που θεωρούνται ανδροκρατούμενα, όπως για παράδειγμα στον τομέα STEM. Όπως είπε, εκκινώντας τη συζήτηση και τις προσπάθειες για αλλαγή της στρατηγικής της, κάθε εταιρεία θα πρέπει να αντιλαμβάνεται σε ποιο σημείο βρίσκεται, ποια είναι τα δυνατά της σημεία και ποιες οι προκλήσεις που έχει μπροστά της. «Αν έχεις ανθρώπους με κίνητρο στις εταιρείες, η δουλειά των διευθυντών θα είναι πιο εύκολη» υπογράμμισε μιλώντας για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας.

«Για εμάς αποτελεί παράγοντα επιτυχίας και μας ξεχωρίζει από την αγορά» σημείωσε ο κ. Alex Davison ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oreal Hellas σημειώνοντας, επίσης, πως είναι «χαμένο το παιχνίδι αν σταθούμε μόνο στην ποικιλομορφία χωρίς την συμπερίληψη». Αναφερόμενος στη νέα γενιά των εργαζομένων, στους millennials υπογράμμισε πως η υιοθέτηση στρατηγικών βιωσιμότητας και συμπερίληψης πρέπει να αποτελούν πραγματικότητα για κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι ο εργοδότης επιλογής.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ενεργό δέσμευση των εργαζομένων. ‘Όπως σημείωσε, η L’Oreal Hellas αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες έχει καταφέρει να παρουσιάζει υψηλότερα από τον ελληνικό μέσο όρο σχετικά ποσοστά ως αποτέλεσμα της κουλτούρας βιωσιμότητας και συμπερίληψης.