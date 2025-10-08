Δ. Μιχαηλίδου: Εντός 10ημέρου ανοίγει η πλατφόρμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε εκτενώς στο Δημογραφικό του οποίου η αντιμετώπιση αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.

Η κ. Μιχαηλίδου, τόνισε επίσης, ότι εντός 10ημέρου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και μάλιστα τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους θα είναι διευρυμένα.

Επίσης και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα σχολικά γεύματα, αναφέροντας ότι από φέτος θα δίδονται στο 50% των σχολείων σε όλη τη χώρα, καθώς συμπεριλήφθηκαν σχολεία από πολλές περιοχές και εξήγησε τον μηχανισμό με τον οποίο επιλέγονται.