«Η δημιουργία περιφερειακών φορέων διαχείρισης είναι απαραίτητη, καθώς η εξοικονόμηση νερού, ακόμη και της σταγόνας, έχει καταστεί στρατηγική προτεραιότητα λόγω της συνεχούς μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων», τόνισε κατά την ομιλία του στο Olympia Forum VI, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος.

O κ. Αναγνώπουλος, στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας. Τόνισε τη σημασία του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, έργου μεγάλης αξίας για την υδροδότηση του Δήμου Πατρέων, ενώ ανέφερε ότι ήδη έχουν κατατεθεί αιτήματα από τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου για διεύρυνση της περιοχής κάλυψης, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του έργου.

Όπως σημείωσε, η ορθή διαχείριση τέτοιων έργων αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, καθώς απαιτείται συντονισμός και συνέργεια μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των υπουργείων, των περιφερειών και των δήμων. Παράλληλα, έκανε λόγο για το έργο υπογειοποίησης των αρδευτικών δικτύων στη Γαστούνη, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα αρδεύει περίπου 18.000 στρέμματα με δίκτυο 110 χιλιομέτρων. Το έργο, που συμβασιοποιήθηκε πέρυσι, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των απωλειών νερού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών.

Επίσης, ο κ. Αναγνώπουλος μίλησε για τη μελέτη αναβάθμισης του φράγματος Πηνειού, που κατασκευάστηκε το 1969 και χρειάζεται εκσυγχρονισμό σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας. Η μελέτη ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωσή της σε περίπου ένα έτος θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων αναβάθμισης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων στη Μανωλάδα, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή της πεδινής Ηλείας.

Για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος υπογράμμισε ότι η λειτουργία του δημιουργεί νέες ανάγκες για συμπληρωματικές υποδομές. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες για μελέτες σε 15 σημεία του άξονα, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. Αυτά τα έργα θα εκτελεστούν από την Ολυμπία Οδό.

Η στρατηγική της συντήρησης και της ορθολογικής διαχείρισης

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Αναγνώπουλος ανέδειξε τη συντήρηση των δημοσίων έργων ως κρίσιμο παράγοντα για τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους. «Στη χώρα μας δίνουμε βάρος στην υλοποίηση και παράδοση των έργων, αλλά όχι στη συντήρησή τους», ανέφερε σημειώνοντας ότι η τακτική συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υποδομών και περιορίζει την ανάγκη για δαπανηρές παρεμβάσεις στο μέλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα έργα ύδρευσης και άρδευσης, τα οποία απαιτούν στοχευμένη διαχείριση και καθαρό επιμερισμό αρμοδιοτήτων, ενώ τόνισε τη σημασία της ενεργής περιφερειακής παρουσίας των φορέων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί το νέο δίκτυο ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 142 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αξιοποιεί τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και θα υδροδοτήσει 3 Περιφέρειες, 4 Περιφερειακές Ενότητες, 6 Δήμους και 27 Οικισμούς της Δυτικής Ελλάδας, λειτουργώντας ως διανομαρχιακό έργο στρατηγικής σημασίας.

Επίσης, έκανε λόγο για το εγγειοβελτιωτικό έργο της Αμβρακίας, στη λιμνοδεξαμενή Μεσολογγίου, που, όπως είπε, «ανασυστήνει ουσιαστικά την περιοχή και ενισχύει τη βιωσιμότητά της». Οι καθαρισμοί των λεκανών απορροής και οι παρεμβάσεις του τελευταίου διαστήματος ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν απτά αποτελέσματα, παρ' ότι δεν είναι πάντα ορατά στους επισκέπτες.

Τέλος, ο Γ.Γ. Υποδομών τόνισε ότι η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση από το στάδιο της κατασκευής έως τη συντήρηση αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών της χώρας.