Βουλή: Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η ενημέρωση από τον Κυρ. Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Αυτό ορίσθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων κατά την σημερινή της συνεδρίαση.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης είχε με επιστολή του ζητήσει την διεξαγωγή προημερησίας συζήτηση σχετικά με το θέμα των ελληνικών χειρισμών για την τραγωδία στην Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής και μετέτρεψε την συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 142Α, δηλαδή της ενημέρωσης της εθνικής αντιπροσωπείας από τον πρωθυπουργό.

Η ΔτΠ επίσης, προγραμμάτισε η διεξαγωγή της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την «Δίκαιη Εργασία για Όλους» στην Ολομέλεια να διεξαχθεί σε δύο ημέρες, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Επίσης, κατά την σημερινή συνεδρίαση της ΔτΠ αποφασίστηκε ομόφωνα, εφεξής, για την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας να εφαρμόζεται αυτό που προβλέπει ο ΚτΒ, ότι δηλαδή οι τουλάχιστον 15 βουλευτές υπογράφοντες του αιτήματος να είναι παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά την ανάγνωσή του για να γίνει αποδεκτό.

Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία αυτής της «πιστοποίησης» ότι οι αιτούντες βουλευτές της διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας είναι παρόντες, δεν εφαρμοζόταν λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid- 19.

Η ΔτΠ, επίσης, αποφάσισε να υπάρχει ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την επιλογή τους στις θέσεις των επικεφαλής των τριών Συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θα δημοσιευτούν οι σχετικές προσκλήσεις.