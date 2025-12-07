Ανακουφίστηκε το ΠΑΣΟΚ από το rebranding

Η εμφάνιση Τσίπρα, τα όσα διαδραματίστηκαν στο «Παλλάς» και τα όσα επακολούθησαν, σίγουρα ανακούφισαν το όλον ΠΑΣΟΚ, ακόμα αυτούς που βλέπουν θετικά μια συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Αυτά που είπε και ο τρόπος που τα είπε, ξύπνησαν τις παλιές μνήμες που βρίσκονταν καταχωνιασμένες στο μυαλό των στελεχών του Κινήματος, καθώς πλέον ο στρατηγικός αντίπαλος είναι η Δεξιά. Το αν αυτή η Δεξιά υπάρχει ή όχι, ήταν το αντικείμενο ενός πρόσφατου άρθρου μου. Όμως, ο παλιός διχαστικός και επιθετικός Τσίπρας ξαναεμφανίστηκε στην πρεμιέρα στο «Παλλάς». Μια πρεμιέρα όπου κυριαρχούσαν τα δρώμενα στον εξώστη. Ανέκαθεν ο εξώστης έδινε τη ζωντάνια στις παραστάσεις.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όχι αυτά που προσάπτουν στον Α. Τσίπρα η κυβέρνηση και οι «Μένουμε Ευρώπη», αλλά οι άλλοι, οι δικοί του, πρώην και νυν. Ενώ η κυβερνητική πλευρά ασχολείται με τα πεπραγμένα του ως πρωθυπουργoύ, οι παλιοί σύντροφοί του ασχολούνται με το τι έκανε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι τότε, από αυτό το πόστο, κατόρθωσε το ακατόρθωτο: Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χάσει κοντά στο 50% της δύναμής του. Ίσως να αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία.

Συνεπώς οι πρώην σύντροφοί του τον κτυπούν εκεί που πονά και του υπενθυμίζουν πως για αυτή την τραγική εκλογική επίδοση δεν έδωσε ποτέ καμιά εξήγηση σε κανένα όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχρόνως, αυτή η συντριβή έχει αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στην πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές του 2023. Η Νέα Δημοκρατία, παρά την κυβερνητική φθορά, διατηρεί μια διαφορά ασφαλείας, καθώς το εύρος της τελευταίας εκλογικής νίκης της έχει δώσει αυτόν τον αέρα.

Το ερώτημα είναι ένα: αφού ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα «έκανε μούσκεμα», τι εγγυήσεις δίνει πως τώρα, από την αντιπολίτευση και πάλι, θα τα πάει καλύτερα; Διότι τον Α. Τσίπρα δεν θα τον αντιμετωπίσει ο χώρος στον οποίο απευθύνεται ως έναν εν δυνάμει πρωθυπουργό. Αυτόν τον ρόλο γνωρίζει πως τώρα δεν μπορεί να τον διεκδικήσει. Αυτό που διεκδικεί είναι τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Όμως για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση, δηλαδή κάτι στο οποίο απέτυχε παταγωδώς την περίοδο 2019-2023. Και από τον τρόπο που είπε, αυτά που είπε στο «Παλλάς», φαίνεται πως δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν πήρε χαμπάρι πώς από το 31,5% έπεσε, μέσα σε μια τετραετία, κάτω από το 18%.

Άρα, εκεί στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι, σύμφωνα πάντα με τα υπάρχοντα δεδομένα, πως η δεύτερη θέση είναι κλειδωμένη. Ο Α. Τσίπρας, έτσι όπως επανεμφανίστηκε, δεν μπορεί να τους απειλήσει. Και αν κάποια στιγμή προκύψει μια συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων, αυτή θα γίνει με προνομιακούς όρους για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα είναι - πλην αυτοκτονικών χειρισμών - το ισχυρότερο από τα δύο μέρη.

Εδώ και καιρό υποστηρίζω πως το παιχνίδι της εξουσίας θα παιχθεί όχι στον χώρο της Κεντροαριστεράς - Αριστεράς, αλλά σε αυτόν της Κεντροδεξιάς - Δεξιάς. Εκεί ίσως να έχουμε εξελίξεις, όποια μορφή και αν λάβουν. Μέχρι τις εκλογές ο χρόνος που μεσολαβεί είναι μεγάλος και οι παίκτες που προθερμαίνονται μπορεί όντως να κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί όμως και να καούν στο ζέσταμα.