ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ: Είδα τον νέο νόμο με το μεταναστευτικό και το άσυλο στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι αντιδρούν

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρίστοφερ Λαντάου, αναφέρθηκε στη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και ειδικότερα στον νόμο Πλεύρη για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, τον οποίο χαρακτήρισε «υπόδειγμα διόρθωσης των στρεβλώσεων του διεθνούς συστήματος ασύλου».

Μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Παγκόσμιο σύστημα ασύλου προσφύγων: Τι πήγε στραβά και πώς να το διορθώσετε», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να καθορίζεται από τα ίδια τα κράτη και όχι από διακρατικούς οργανισμούς. Ως παράδειγμα ανέφερε την Ελλάδα, επικροτώντας τον πρόσφατο νόμο που θεσπίστηκε επί υπουργίας Θάνου Πλεύρη.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον ελληνικό νόμο, ο Λαντάου σημείωσε: «Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα ψήφισε έναν νέο νόμο που προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση απορρίπτεται από το δικαστικό σύστημα της χώρας, πρέπει να επιστρέψουν εντός 14 ημερών.

Και μετά είδα δηλώσεις που καταδίκαζαν αυτό το μέτρο ως παράνομο. Σκέφτηκα λοιπόν: ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει διαδικασία εξέτασης ασύλου, αν όταν το άτομο χάνει την υπόθεσή του και αποφασίζεται ότι δεν δικαιούται προστασία, δεν τηρείται η απόφαση;

Φυσικά και θα πρέπει να επιστρέψει. Αν το άτομο επιτρέπεται να παραμείνει στην Ελλάδα ως αιτών άσυλο, ακόμα και αν η αίτησή του έχει απορριφθεί, τότε όλη η διαδικασία είναι απλώς ένα θέατρο;