Αδ. Γεωργιάδης: Το MyHealth έχει αποδειχθεί χρήσιμο σε εκατομμύρια ανθρώπους

Απάντηση σχετικά με δημοσίευμα των ellinikahoaxes, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ραντεβού στο ΕΣΥ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι, παρά τα όσα λέγονται, και διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν και πρόκειται για μια πλατφόρμα που αποδείχτηκε χρήσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας γράφει, μεταξύ άλλων ότι την κατηγορία κατά του ίδιου ήταν ότι «δεν βρήκε μια κυρία ραντεβού σε γαστρεντερολόγο στο ΕΣΥ πριν από μερικούς μήνες».

«Εγώ έδειξα στον αέρα πως λειτουργεί η πλατφόρμα, που έχει φέρει επανάσταση στα ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό και έχει καταστήσει την Ελλάδα καλύτερη σε πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρό από όλη την Ευρώπη», γράφει. Και καταλήγει λέγοντας ότι «η πλατφόρμα υπάρχει, λειτουργεί και έχει αποδειχθεί ήδη χρήσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους που έκλεισαν ραντεβού μέσω αυτής από τον Οκτώβριο».

«Επειδή τον έχουν κατηγορήσει και τον κατηγορούν, ως όργανο της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς αυτό δεν το αρέσει και επειδή εμένα δεν με πολυσυμπαθεί, όπως όλοι σχεδόν οι «φιλελελφτ», προσπαθεί κάθε φορά να βγάλει εμένα αναξιόπιστο για να δείξει στους αριστερούς ότι και καλά δεν είναι Νεοδημοκράτης κλπ και να η απόδειξη είναι αυτή», είπε επίσης για τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Ο «κύριος» Αλικάκος, των @ellinikahoaxes αποτελεί μία κλασική περίπτωση φοβισμένου από την Αριστερά και το bullying των Αριστερών ανθρώπου. Επειδή τον έχουν κατηγορήσει και τον κατηγορούν, ως όργανο της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς αυτό δεν το αρέσει και επειδή εμένα δεν με πολυσυμπαθεί, όπως όλοι σχεδόν οι «φιλελελφτ», προσπαθεί κάθε φορά να βγάλει εμένα αναξιόπιστο για να δείξει στους αριστερούς ότι και καλά δεν είναι Νεοδημοκράτης κλπ και να η απόδειξη είναι αυτή…..

Πριν από λίγο καιρό έκανε άρθρο για τη Νίκαια για να με βγάλει ψεύτη, ενώ πχ τον γιατρό που μιλούσε για «ειρηνική διαμαρτυρία» στις εικόνες που είδατε τον έβγαζε «αξιόπιστο»….δεν απήντησα διότι απαξιώ πραγματικά να ασχοληθώ. Δεν απήντησα καν όταν έκανε ανάρτηση παρερμηνεύοντας μια προσωπική μας συζήτηση, στην οποία άλλα του είπα και άλλα κατάλαβε, διότι βασικά δεν τον παρεξηγώ αλλά τον λυπάμαι.

Αυτή η κατηγορία των φοβισμένων ανθρώπων που επιζητούν την αποδοχή της Αριστεράς, έφεραν κατά την γνώμη μου την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς και κράτησαν την Ελλάδα πίσω για δεκαετίες. Είναι χειρότεροι των αριστερών, είναι υποταγμένοι στον φόβο τους για τους Αριστερούς.

Σήμερα όμως για αυτό θα απαντήσω.

Α) η πλατφόρμα είναι δυναμική αυτό που έδειχνε εκείνη την ώρα δεν σημαίνει ότι θα το δείχνει και την επόμενη. Με τόση φασαρία που έγινε για γαστρεντερολόγο δυο μέρες τώρα προφανώς πολλά ραντεβού κλείστηκαν από χθες το πρωί.

Β) ποια ήταν η βασική κατηγορία; Ότι δεν βρήκε μια κυρία ραντεβού σε γαστρεντερολόγο στο ΕΣΥ πριν από μερικούς μήνες. Εγώ έδειξα στον αέρα πως λειτουργεί η πλατφόρμα, που έχει φέρει επανάσταση στα ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό και έχει καταστήσει την Ελλάδα καλύτερη σε πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρό από όλη την Ευρώπη.

Ας κάνουν μια έρευνα σε όποια άλλη χώρα θέλουν. Εγώ στην εκπομπή έδειξα ότι η πλατφόρμα εκείνη την ώρα έβρισκε ραντεβού και σε νοσοκομείο, δεν πάτησα να μπω μέσα για να δω αν είναι για την μία ή την άλλη ασθένεια, διότι δεν είχα τον χρόνο να το κάνω στον αέρα. Αλλά δεν έχει και σημασία. Δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γαστρεντερολόγο έχει και τώρα διαθέσιμα πολλά, όχι σε Νοσοκομεία, όπως είχε χθες το πρωί, αλλά σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς. ΕΣΥ είναι και αυτό. Και μάλιστα καλύτερα να πας σε ιατρείο από ότι σε Νοσοκομείο.

Αντί να πουν εύγε, που πλέον με την χρήση της τεχνολογίας βρίσκεις Ραντεβού με ειδικευμένο ιατρό, ενώ πριν δεν έβρισκες, ο καημός του κ. Αλικάκου είναι να με βγάλει εμένα ψεύτη….👏👏👏 μπράβο «κύριε» δώσατε εξετάσεις στην Αριστερά θα σας συμπαθήσουν λίγο τώρα…επί της ουσίας δωρεάν ραντεβού, αν χρειάζεστε υπάρχουν διαθέσιμα και χθες το πρωί είχε και σε νοσοκομεία, σήμερα μόνον σε συμβεβλημένους, αύριο αν ακυρωθεί κάποιο ραντεβού ή ανεβάσουν και άλλα ραντεβού οι ιατροί μπορεί να βρείτε κλπ η πλατφόρμα δεν είναι στατική αλλά δυναμική.

Αν μείνουμε από ραντεβού έχουμε σχέδιο να δημιουργήσουμε και άλλα, προς το παρόν δεν χρειάζεται, η ζήτηση είναι μικρότερη της προσφοράς η πλατφόρμα υπάρχει, λειτουργεί και έχει αποδειχθεί ήδη χρήσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους που έκλεισαν ραντεβού μέσω αυτής από τον Οκτώβριο. Κατεβάζετε το my health app και τα βλέπετε όλα με τα μάτια σας και βρίσκετε το ραντεβού που θέλετε και είμαι υπερήφανος που το φτιάξαμε.