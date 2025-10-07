Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Με αφορμή την επέτειο από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για μια «μέρα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, αλλά που πολλοί δυστυχώς στη Δύση την έχουν ήδη ξεχάσει».

Παράλληλα, ευχήθηκε να ευοδωθεί το σχέδιο του Τραμπ και «να καταφέρει να φέρει εκεί την ειρήνη και οι τρομοκράτες της Χαμάς να εξαφανιστούν από προσώπου γης, ώστε να μην απειλήσουν ξανά την ειρήνη όπως έκαναν πριν από δύο χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

07 Οκτωβρίου 2023 η μέρα που η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εισέβαλε στο @IsraelinGreece και σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους. Η μέρα που Εβραίοι συνάνθρωποι μας σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, είδαν να σκοτώνονται τα παιδιά τους, είδαν τους φίλους τους να αρπάζονται από τους τρομοκράτες και να μεταφέρονται, πολλοί ως σήμερα, ως όμηροι στη Γάζα. Η μέρα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, αλλά που πολλοί δυστυχώς στη Δύση την έχουν ήδη ξεχάσει. Η μέρα που ξεκίνησε τον πόλεμο, που τελικά δύο χρόνια μετά άλλαξε τα πάντα στη Μέση Ανατολή, αλλά και που οδήγησε στο θάνατο πολλών αθώων ανθρώπων και κυρίως παιδιών στη Γάζα. Μακάρι το Σχέδιο του Προέδρου Τράμπ να καταφέρει να φέρει εκεί την ειρήνη και οι τρομοκράτες της Χαμάς να εξαφανιστούν από προσώπου γης, ώστε να μην απειλήσουν ξανά την ειρήνη όπως έκαναν πριν από δύο χρόνια.