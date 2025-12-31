Άδ. Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Στόχος της επίσκεψής του, όπως ανέφερε με ανάρτησή του στο X, ήταν τα παιδιά που νοσηλεύονται να μη στερηθούν τη χαρά των εορτών, παρά το γεγονός ότι περνούν τις γιορτινές ημέρες στο νοσοκομείο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι εισέπραξε από τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ, ακόμη και αν το απαξιώνουν κάποιοι διαρκώς για πολιτικούς σκοπούς, όπως σχολίασε ο ίδιος.

Η ανάρτηση του υπουργού:

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και επισκέφθηκα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία των Αθηνών (Παίδων Πεντέλης, Παίδων «Αγία Σοφία» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αλλά και το ολοκαίνουργιο Ωνάσειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που εγκαινιάσαμε με τον ΠΘ μόλις πριν από δύο μήνες) για να δώσω μερικά μικρά δώρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους. (όλα τα δώρα ήταν χορηγία του καταστήματος «Μουστάκας» και ειδικά του κ. Νίκου Μουστάκα τον οποίο ευχαριστώ). Σκεφθήκαμε ότι τις γιορτινές μέρες βρέθηκαν τα παιδιά μέσα στα Νοσοκομεία, αλλά δεν πρέπει αυτό να τους στερήσει την ανθρώπινη χαρά των εορτών. Ανταλλάξαμε ευχές και εισέπραξα από τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους ευγνωμοσύνη για την φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ (και ας το απαξιώνουν κάποιοι διαρκώς για πολιτικούς σκοπούς). Καλή χρονιά σε όλους με Υγεία!».