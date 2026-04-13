Αδ. Γεωργιάδης: 35 χρόνια μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη

Το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στα social media.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τις εκλογές στην Ουγγαρία:

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία, έχει δύο σημαντικές παραμέτρους που αξίζει να επισημανθούν.

Η πρώτη βεβαίως, είναι η ήττα του εκλεκτού του Πούτιν και του φίλου του Ερντογάν. Κάθε σοβαρός Δεξιός στην Ελλάδα και μόνον για αυτά του τα δύο χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι χαρούμενος.

Η δεύτερη, έχει να κάνει με την απουσία αριστερού κόμματος από την νέα βουλή της Ουγγαρίας!

Ειδικότερα, με καταμετρημένο το 98,93% των ψήφων, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, έλαβε ποσοστό 53,07%, το δεξιό κόμμα του Ορμπάν, Fidesz, έλαβε 38,43% και το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank έλαβε 5,83%.

Σύνολο Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Ρωσόφιλης Δεξιάς και Ακροδεξιάς: 97,33%.

Στις εκλογές, συμμετείχε κι ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο έλαβε 1,16%, ενώ το αριστερό Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα 0,….%.

70 χρόνια μετά την ουγγρική επανάσταση του 1956 με τον Imre Nagy και 35 μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη!