Ν. Δένδιας: Θα επιδιώξουμε τη συναίνεση στην εξωτερική πολιτική

Την επιδίωξη της συναίνεσης στην εξωτερική πολιτική «αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη δυνατή εθνική ενότητα στο κορυφαίο ζήτημα της προάσπισης των δικαιωμάτων της χώρας», ανέδειξε ως πρωτεύον ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής στο υπουργείο Εξωτερικών.

Δίνοντας το στίγμα του, ο κ. Δένδιας επισήμανε πρωτίστως ότι «η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για κομματικές αντιπαραθέσεις», διαβεβαιώνοντας, τόσο τον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο, και τους συνεργάτες του όσο και τους παρευρισκομένους, ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα επιδιώξει τη συναίνεση στην εξωτερική πολιτική».

Μαζί με τους συνεργάτες του, όπως είπε, τον αναπληρωτή υπουργό και τους δύο υφυπουργούς, καθώς και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου Εξωτερικών «θα προασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας, θα αναπτύξουμε την οικονομική διπλωματία, θα προασπίσουμε και θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τον απόδημο ελληνισμό».

Ολοκληρώνοντας, είπε ότι δεν έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει «αυτό το τελετουργικό βήμα για τοποθέτηση επί της ουσίας επί των ευρύτατων και πολύπλοκων θεμάτων της εξωτερικής μας πολιτικής».

