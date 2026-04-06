«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Την πιο καλή δημοσκοπικά στιγμή για την Κυβέρνηση από τις Ευρωεκλογές και μετά, έσκασε η περίφημη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που προαναγγελλόταν επί μήνες, όπως τώρα προαναγγέλλονται και άλλες. Ξαφνικά ξεχάστηκε ο πόλεμος, οι οικονομικοί κίνδυνοι από αυτόν, όλα και μονοπωλεί το ενδιαφέρον με μια διάθεση ανθρωποφαγίας. Η ανάγνωση κάποιων διαλόγων αναδεικνύει σοβαρές παρεμβάσεις, αλλά και γελοίες πολιτικά συζητήσεις. Δεν έχει σημασία όμως. Στην κοινή γνώμη μένει ότι δεκάδες κυβερνητικά στελέχη έκαναν παρεμβάσεις και κανένας δεν στέκεται σε « λεπτομέρειες».

Ας κάνουμε πάντως τρεις παρατηρήσεις. ΠΡΩΤΟ: Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξανασυζητάμε το θέμα, ενώ ήδη έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση με το πέρασμα των αρμοδιοτήτων του στην Α.Α.Δ.Ε, μεταρρύθμιση που με ακατανόητα επιχειρήματα καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση. ΔΕΥΤΕΡΟ, ότι διαβάζουμε είναι αποτέλεσμα των τρισκατάρατων για άλλες περιπτώσεις επισυνδέσεων από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, χωρίς να διαρρεύσει τίποτα και χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο από την κυβέρνηση.

Ε δεν είναι χαρακτηριστικά « καθεστώτος » όπως με ελαφρότητα μιλάνε στελέχη της αντιπολίτευσης και βέβαια και πολιτικοί αρχηγοί. ΤΡΙΤΟ: Η διαχείριση από τον πρωθυπουργό ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Αντίθετα η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν αγχώδης μήπως και δημιουργήσει φθορές στην κυβέρνηση, αφού εκτόξευσαν τις πιο σκληρές κατηγορίες πριν καν διαβάσουν την δικογραφία και διακατεχόταν από το σύνδρομο της πολιτικής παρθενίας, αφού ήταν σαν να άκουγαν πρώτη φορά λέξεις όπως ρουσφέτι.

Τα ερωτήματα τώρα είναι δύο. Πρώτο: Θα δημιουργήσει και πόση φθορά στην κυβέρνηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2; Θα δούμε στις δημοσκοπήσεις. Πέρυσι κόστισε 1.5%-2%, φθορά που αναπλήρωσε σύντομα. Ας περιμένουμε όμως να δούμε. Εξαρτάται από την ιεράρχηση ως πρόβλημα, από τον βαθμό που η αντίδραση απορροφήθηκε πέρυσι ή αν λειτουργεί συσσωρευτικά με άλλα προβλήματα και από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Δεύτερο: Αρκούν οι αντιδράσεις όσο επιτυχημένες και αν είναι της κυβέρνησης; Πιστεύω όχι. Χρειάζεται μια μεγάλης συμβολικής αξίας πολιτική πρωτοβουλία από τον πρωθυπουργό, που θα στέλνει ισχυρό μήνυμα. Μια πρωτοβουλία που θα αγγίζει την αλλαγή των κανόνων λειτουργίας ενός Πολιτικού Συστήματος που αναπαραγάγεται μέσω των πελατειακών σχέσεων και του σταυρού προτίμησης, ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση που θα την αποκομματικοποιεί και προώθηση μέτρων που θα μηδενίζουν την ανάγκη μεσολάβησης για την προώθηση λύσης στα προβλήματα των πολιτών. Σ΄αυτό το πεδίο θα κριθεί και η ειλικρίνεια της Αντιπολίτευσης και όλων όσων περιμένουν να έχουν μια Κυβέρνηση όμηρο της ίδιας συζήτησης ανάλογα με το πότε θα στέλνουν την δικογραφία 2,3 ή 4 από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αφού κάποιοι πρώτα τις διαρρέουν.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).