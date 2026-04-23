«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Η χθεσινή μέρα ήταν σημαντική. Όλοι σχολίαζαν για τη συζήτηση στη Βουλή, για το ποιοι Βουλευτές της ΝΔ δεν θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας και άλλα σημαντικά για τα τηλεοπτικά πάνελ. Η συζήτηση όμως στη Βουλή κατέληγε βαρετή από τις επαναλήψεις των ίδιων επιχειρημάτων, των ίδιων ατακών από την Αντιπολίτευση που την οδηγούν σε ένα αδιέξοδο, την ώρα που όλοι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ζητούσαν να αρθεί η ασυλία τους για να πάνε στη Δικαιοσύνη.

Κανείς από την Αντιπολίτευση δεν τους άκουγε, αφού ήδη τους έχουν κηρύξει ενόχους. Πού θα πάει όμως. Θα ξέρουμε σε λίγο καιρό. Τι θα λένε οι ίδιοι που τους έχουν ήδη καταδικάσει ήδη, όταν και αν αθωωθούν για παράδειγμα οι περισσότεροι; Ποιον νοιάζει όμως τώρα; Το σκεπτικό είναι τι θα κόψουμε, τι θα κερδίσουμε.

Καμία στρατηγική, καμία πολιτική σκέψη πέραν της αγχώδους ηθικολογίας από ενδεδυμένους μία δήθεν αυτονόητη « πολιτική παρθενία». Δεν υπήρξε και το « αντάρτικο» των Βουλευτών της ΝΔ κατά της άρσης ασυλίας που αναμενόταν, οπότε δεν βγήκε και « λαγός». Άρα ένα κεφάλαιο φαίνεται να λήγει με απώλειες για την Κυβέρνηση που θα δούμε. Ίσως να μην είναι και τόσο μεγάλες όσο φάνηκε από την πρώτη μέτρηση αλλά μην βιαζόμαστε. Θα δούμε.

Αν κάτι την κάνει σημαντική, αν κάτι τράβηξε το ενδιαφέρον για τους πολίτες είναι το πακέτο στήριξης της κοινωνίας. Συγγνώμη, αλλά δεν λες και μικρό ένα πακέτο 500 εκατ. ευρώ. Άλλωστε και οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης ήταν στο επίπεδο « τα είχαμε προτείνει καιρό πριν», « είναι ανεπαρκή», « η Κυβέρνηση δεν έχει συνολική Στρατηγική» και τα γνωστά.

Αυτού του τύπου οι αντιδράσεις θυμίζουν λίγο την περίοδο του covid που κάθε πακέτο που μοίραζε η Κυβέρνηση κρινόταν ανεπαρκές και στο τέλος η κριτική ήταν ότι η Κυβέρνηση είχε μοιράσει πολλά και έτσι πήρε την ψήφο των ανθρώπων. Τι να πει κανείς. Απλά ένα ερώτημα: Για ποια Στρατηγική μιλάνε; Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα με ότι συμβαίνει παγκόσμια, οικονομολόγοι γράφουν για κίνδυνο διεθνούς ύφεσης κ.α. Υπάρχει κάποιος που αν ήταν Κυβέρνηση θα είχε κάποιο μαγικό πακέτο που θα τα έλυνε όλα και για παν ενδεχόμενο, ενώ μπορεί σε λίγο να τινάζεται η παγκόσμια οικονομία;

Αυτά τα χαρακτηριστικά της Αντιπολίτευσης και στη Βουλή και στις αντιδράσεις για τα οικονομικά μέτρα δείχνουν τα όριά της μέσα στα οποία όλα τα κόμματα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο. Αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινωνία ακόμα και εκείνο το τμήμα της που δεν θέλει να ακούει για Μητσοτάκη. Λογικό επομένως να αναζητά άλλες λύσεις και αυτή η αναζήτηση και η κινητικότητα που τροφοδοτεί άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν δηλώσει παρών.

Η αντιπολίτευση επομένως, όλα τα κόμματα που την συγκροτούν λίγο ή πολύ ανοίγουν μόνοι τους διαδρόμους στη Μαρία Καρυστιανού και τον Α. Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή κινούνται οι πλάκες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι σημερινοί συσχετισμοί και η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων μπορεί (ανάλογα και με την ικανότητα που θα δείξουν) να φέρουν ένα πολιτικό σεισμό που θα πλήξει τον χώρο της σημερινής Αντιπολίτευσης. Ο π. Πρωθυπουργός, απορροφώντας ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πλαγιοκοπώντας το ΠΑΣΟΚ αλλά και τμήμα της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ταυτόχρονα από την άλλη η Μαρία Καρυστιανού πιέζοντας ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ, δεξιά και αριστερά αντισυστημικά ακροατήρια. Σ΄αυτό το σενάριο η ΝΔ θα περνάει αλώβητη με ελάχιστες απώλειες, αλλά ο χώρος της Αντιπολίτευσης θα έχει μεταμορφωθεί.

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λοιπόν … Ας προσέχουν κάποιοι και ας δουν τι μπορούν να κάνουν γιατί δεν θα φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Το μυαλό τους θα φταίει.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).