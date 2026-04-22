«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Ευτυχώς που χθες δημοσιοποιήθηκε η πρώτη μεταπασχαλινή δημοσκόπηση. Πρώτο, γιατί είχαν αρχίσει να διακινούνται θεωρίες συνωμοσίας, ότι υπάρχουν έρευνες αλλά δεν δημοσιεύονται γιατί δεν συμφέρουν την Κυβέρνηση η οποία καταρρέει. Δεύτερο, γιατί η Αντιπολίτευση ανεβαίνει τόσο που η ανατροπή πλησιάζει. Άλλωστε εμφανίστηκαν και πάλι τα ίδια σενάρια που είχαμε σκυλοβαρεθεί να διαβάζουμε όλο το 2025.

Ότι δηλαδή ο Κ. Μητσοτάκης παραιτείται, ότι η Κυβέρνηση πέφτει, ότι είναι πολύ πιθανό να προκύψει ανάγκη για Οικουμενική με γνωστά ονόματα και από άλλες θέσεις για Πρωθυπουργό. Τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Η ΝΔ πέφτει βέβαια 2.5%-3% που δεν το λες και λίγο και συνιστά σοβαρή απώλεια και θα πρέπει να απασχολήσει πως θα πορευθεί, αλλά δεν το λες και ότι έπεσε και νοκ άουτ.

Ας σημειώσουμε ότι το ίδιο το έχουμε δει τρεις φορές τα τελευταία χρόνια (με τον γάμο ομόφυλων, με τα περσινά συλλαλητήρια για τα Τέμπη και την πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και στη συνέχεια μάζευε τις φθορές. Θα δούμε αυτή τη φορά αν ισχύσει πάλι το ίδιο.

Έχει λοιπόν 25,7% στην πρόθεση ψήφου που παραπέμπει σε ένα 30,2% στην εκτίμηση ψήφου με διαφορά 12,2% από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο με κάποια άνοδο και βρίσκεται στο 13,5% στην πρόθεση ψήφου (15,9% στην εκτίμηση ψήφου). Από εκεί και πέρα το χάος με εξαίρεση την Μαρία Καρυστιανού που εμφανίζεται τρίτη και στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο διψήφιο. Συμπέρασμα: Η ΝΔ χάνει ό,τι κέρδισε τον Μάρτιο με την έναρξη του πολέμου, το ΠΑΣΟΚ έχει μια μικρή τάση ανόδου και ας περιμένουμε τα δύο νέα κόμματα Τσίπρα , Καρυστιανού να ιδρυθούν (γιατί τότε πρέπει να μετρηθούν) γιατί εκτιμώ ότι θα φέρουν μεγάλο ανακάτεμα στον χώρο της Αντιπολίτευσης.

Ασφαλώς ας περιμένουμε. Τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα πέφτουν οι έρευνες σαν το χαλάζι. Οπότε θα δούμε από αρκετές διαφορετικές έρευνες τα ευρήματα και θα έχουμε μια στέρεα δημοσκοπική εικόνα. Ωστόσο, αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να πούμε το αυτονόητο: Με σενάρια και επανάληψη των ίδιων και των ίδιων, δεν αλλάζει η πραγματικότητα. Και μαζί μ΄αυτό, ότι η σκέτη αντιπολίτευση και ο διαγκωνισμός ποιος θα πει πιο « μαφιόζο», πιο διεφθαρμένο ή πιο Όρμπαν τον Μητσοτάκη, ακόμα και αν συσπειρώνονται πιο πολύ οι ήδη συσπειρωμένοι γύρω από ένα κόμμα, δεν οδηγεί και σε ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Αν κάποιο υπαρκτό ή υπό ίδρυση κόμμα θέλει να ξεχωρίσει και να γίνει πραγματική δύναμη διεκδίκησης της εξουσίας πρέπει να κάνει δύο απλά πράγματα: Να προσπαθήσει να δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και να πει τι θέλει να κάνει, πως θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Η ηθικολογία και η πίστη ότι αν ανεβάζεις συνέχεια τους τόνους θα προχωρήσεις πιο δυνατά είναι απλά ψευδαισθήσεις.

Πάμε σε αλλαγές στο επόμενο διάστημα και ας μην ξεχνιέται από όλα τα κομματικά επιτελεία κάτι που αναφέρει ο Ν. Μακιαβέλι στον Ηγεμόνα « Το πιο διαδεδομένο ελάττωμα των ανθρώπων είναι ότι στην καλοκαιρία δεν λογαριάζουν την καταιγίδα».

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).