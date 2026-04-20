Τ. Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Την ανάγκη για ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Mιλώντας παράλληλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΕΡΤ χαρακτήρισε την υπόθεση ως «σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι οι βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για την εμπλοκή τους από την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι αθώοι.

Όσον αφορά στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος υποβάθμισε τη σημασία της υπόθεσης, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα μπροστά στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ερωτηθείς για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την υπόθεση «χωρίς δεύτερη κουβέντα σκάνδαλο». Όπως είπε, «εκεί έχουν υπάρξει εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πάρει λεφτά που δεν τα εδικαιούντο», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη πρέπει να τους βρει έναν προς έναν, να τους πάρει πίσω τα λεφτά και να γίνουν όλες οι ποινικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν».

Αναφερόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με την υπόθεση και την επικείμενη ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας τους, σημείωσε: «Οι συνάδελφοι βουλευτές, προς τιμήν τους, όλοι είπαν ότι θέλουν να αρθεί η ασυλία τους», προσθέτοντας ότι «από τα στοιχεία που έχω δει, θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι αθώοι και κακώς υπάρχει επάνω τους οποιαδήποτε εκκρεμής κατηγορία». Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του, για τον τρόπο που έφτασε η υπόθεση στη Βουλή: «Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η υπόθεση έχει έρθει σε φάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις πιέσεις που δέχεται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το αδιέξοδο που παρατηρείται στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη: «Θεωρώ σφόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση (σ.σ. τα μέτρα στήριξης), διότι η αβεβαιότητα έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές. Η πληθωριστική πίεση είναι εδώ». Μιλώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κατερίνα Δούκα και Κώστα Παπαχλιμίντζο τόνισε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο. Αναφερόμενος στα τρόφιμα και τις υψηλές τιμές πώλησής τους ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».

Μιλώντας για τους ελέγχους στην αγορά, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι» από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, ενώ υποστήριξε ότι τα μέτρα έχουν συμβάλει στη συγκράτηση τιμών, ειδικά στα καύσιμα. Όπως σημείωσε, η κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για να αποτραπεί περαιτέρω εκτόξευση των τιμών: «Πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφόν στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 σεντς στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο».

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκο αναφέρθηκε ακόμη και στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την αναβάθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην οποία στοχεύει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη στη Βουλή.

«Με το νομοσχέδιο αυτό καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις», τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι προϊόντα με συγκεκριμένη τοπική προέλευση, όπως παραδοσιακά είδη χειροτεχνίας, θα πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. «Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει ποια προϊόντα είναι πραγματικά ελληνικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πιστοποίηση θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυναμική τους, καθιστώντας τα «πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή της ρύθμισης στην περιφερειακή ανάπτυξη: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα ανθρώπους που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως οι υφάντρες και οι μικροί παραγωγοί. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να αναδειχθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. «Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Οι λαϊκές αγορές μπορούν να προσφέρουν καλύτερα ή και φθηνότερα προϊόντα, πολλές φορές απευθείας από τους παραγωγούς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προβλέπει ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και διευκόλυνση της συμμετοχής νέων παραγωγών. «Τα τελευταία χρόνια δεν είχε δοθεί καμία νέα άδεια σε λαϊκές αγορές της Αττικής. Αυτό αλλάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους, ακόμη και ως προς το ωράριο. «Η λογική μας είναι να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης και παραγωγός, να υπάρχει ποιότητα, ασφάλεια και κινητικότητα στις λαϊκές αγορές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εξελιχθούν «σε έναν ισχυρό και υγιή πόλο ανταγωνισμού προς την υπόλοιπη αγορά, προς όφελος των καταναλωτών».