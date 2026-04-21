Τ. Θεοδωρικάκος: Η γαλάζια οικονομία, σημαντικό κεφάλαιο της Ελλάδας του αύριο

«Η μεγάλη ελληνική ναυτιλία χτίστηκε με μόχθο, τόλμη, επιχειρηματικό δαιμόνιο, με ανθρώπους που μετέτρεψαν τη θάλασσα σε εθνική δύναμη για την πατρίδα μας. Έτσι έγινε ένα παγκόσμιο οικονομικό θαύμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, έχει μια τεράστια δύναμη στη ναυτιλία και ουσιαστικά βρίσκεται στην πρώτη θέση», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του ως επίτιμος καλεσμένος στο γεύμα εργασίας της Ναυτιλιακής Λέσχης στον Πειραιά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, οφείλουμε να συγκροτήσουμε μια οικονομία που μαζί με την δημοσιονομική της αξιοπιστία, θα διαθέτει ισχυρή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Μια ανθεκτική οικονομία με στέρεες βάσεις στη βιομηχανία, στις σύγχρονες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στα ανταγωνιστικά προϊόντα, στην παροχή υπηρεσιών και στον δυναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό προϊόντων και υπηρεσιών».

Ο υπουργός επισήμανε πως «η Ελλάδα του αύριο πρέπει να παράγει περισσότερο, να εξάγει, να ενσωματώνει περισσότερη γνώση και τεχνολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην παραγωγή της. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί αιχμή του δόρατος μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας, γιατί το μέγεθός και το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο στερέωμα είναι πολλαπλάσιο από το μέγεθος της χώρας και το ΑΕΠ της».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως ασφαλής Ελλάδα είναι η Ελλάδα που διαθέτει παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία και συνέχισε λέγοντας πως «οι Έλληνες επιχειρηματίες της ναυτιλίας είναι πρώτα απ' όλα πατριώτες. Άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα μας και το δείχνουν με πράξεις, επιτελώντας και σπουδαίο κοινωνικό έργο».

Αναφερόμενος στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε πως «έχουμε 5.691 πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, καθώς πάνω από το 80% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν προϊόντα, καύσιμα, ενεργειακές πρώτες ύλες, στηρίζουν με πρωταγωνιστικό ρόλο την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε λέγοντας πως «τα λιμάνια μας, σε συνδυασμό με τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας, δίνουν στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να γίνει ακόμα πιο ισχυρό μεταφορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κέντρο. Ένας στρατηγικός κόμβος για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά πλοία το 2024 προσέγγισαν λιμάνια σε 180 χώρες. Παντού είναι η Ελλάδα μέσα από τη ναυτιλία, γι' αυτό και είναι στοιχείο εθνικής ισχύος».

«Σε μια εποχή που οι διεθνείς ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτατο ρυθμό, που η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα, η Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τη ναυτιλία μας. Αποτελεί ισχυρό όπλο ασφάλειας απέναντι στους πάντες», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά και διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και στη «σταθερή και στρατηγική απόφαση για ένταξη στον δυτικό κόσμο. Μια επιλογή που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και ρευστότητας. Είναι πεποίθησή μου ότι η συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε., αλλά και των ευρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά, θα επανέλθει σύντομα ως μια βασική σταθερά και βασικός πυλώνας του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορεί να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας, αξιοπιστίας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στις αρμοδιότητες που αφορούν την αναπτυξιακή διάσταση της ναυτιλίας, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και την Ένωση Εφοπλιστών. «Έχουμε οργανώσει και προωθούμε μια σειρά αλλαγές που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών, την πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων και τη μείωση των δικαιολογητικών», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μεγάλο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, το οποίο αφορά και τη ναυτιλία, σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι η μείωση των εκπομπών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να υπηρετηθεί με ρεαλισμό και μεθοδικότητα. «Ναι στις πιο καθαρές τεχνολογίες, «ναι» στα «πράσινα» καύσιμα, «ναι» στις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, αλλά με ρεαλιστικές απαιτήσεις και με ρεαλιστικό χρόνο προσαρμογής».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τον κρίσιμο ρόλο της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής. «Μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο, οφείλει να δώσει βάρος στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Μια ανθεκτική ελληνική οικονομία, απαιτεί να έχει στο επίκεντρο την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα για όλους μας. Γιατί η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευή δεν αφορούν μόνο την κατασκευή ή επισκευή ενός πλοίου. Αφορούν ολόκληρες αλυσίδες παραγωγής, γνώσης, εξειδίκευσης και απασχόλησης, νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, βιομηχανική βάση και τεχνογνωσία που μένει στην Ελλάδα, πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τόπο και για την οικονομία μας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, η ναυπηγοεπισκευαστική εντάσσεται στις στρατηγικές επενδύσεις. «Δεν είναι καθόλου τυχαίο που με νόμο η κυβέρνησή μας έβαλε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις. Θέλω να είναι ξεκάθαρο: Κάθε μονάδα ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική στη χώρα μας, θα έχει την απόλυτη στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης συνολικά με κάθε νόμιμο τρόπο. Μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε το μερίδιό μας σε έναν τομέα ανταγωνιστικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή και παγκοσμίως».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική μνεία στην εμπλοκή της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα που ήταν ανενεργά για πολλά χρόνια και σήμερα εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι, ενώ έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 800 επισκευές πλοίων. «Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό κατέστη δυνατό εξαιτίας της εμπλοκής του DFC και η σχέση μας είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Το DFC ενδιαφέρθηκε να επεκτείνει την επενδυτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα ναυπηγεία και στον τομέα τον λιμενικό, τον μεταφορικό, τον διαμετακομιστικό, τον εμπορικό, τον ενεργειακό, ενδεχομένως και στον αμυντικό. Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία πριν μερικούς μήνες, ώστε αυτό να μπορεί να γίνει πράξη».

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ψήφιση στη Βουλή. «Στο νομοθέτημα αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η απλοποίηση επέκτασης των βιομηχανικών επενδύσεων, η επίλυση κρίσιμων εκκρεμοτήτων που θα βοηθήσουν στην υλοποίησή της επένδυσης στο Θριάσιο». Τόνισε επίσης τη δημιουργία ενός ενιαίου "one stop shop" για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Νομοθετήσαμε επίσης ότι η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται μέσα σε 90 ημέρες και το κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται 928 επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εγκρίνει περισσότερες από 20 στρατηγικές επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, η γαλάζια οικονομία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας, αλλά ένα μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντός μας. Είναι χρέος μας να το διαφυλάξουμε, να το ενισχύσουμε και να το παραδώσουμε ακόμη ισχυρότερο στις επόμενες γενιές».