Τ. Θεοδωρικάκος: Άμεση αξιολόγηση 361 επενδύσεων ύψους €1,5 δισ. σε μεταποίηση και παραμεθόριες περιοχές

«Στα πρώτα δύο αναπτυξιακά καθεστώτα - της μεταποίησης και των παραμεθόριων περιοχών - υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή να ριξουμε βάρος στη βιομηχανία ήταν σωστή. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα τρίμηνο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης θεοδωρικάκος.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώνατς στον ΣΚΑΙ, επισήμανε στη συνέχεια ότι:
- Το μωσαϊκό των προτάσεων δείχνει την εμπιστοσύνη στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας, καθώς είναι σε όλους τους παραμεθόριους νομούς και στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας.
- Η προτεραιότητα είναι σωστή, γιατί η βιομηχανία αυξάνει την παραγωγικότητα και δίνει καλύτερους μισθούς. Οι νέοι μας πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, καθώς υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες που αναζητούν εργαζόμενους με πολύ καλές απολαβές και δεν βρίσκουν.
- Αποδεικνύεται έμπρακτα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την περιφέρεια και τους νομούς με χαμηλότερο εισόδημα από τον εθνικό μέσο όρο.