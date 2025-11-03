Τ. Θεοδωρικάκος: Άμεση αξιολόγηση 361 επενδύσεων ύψους €1,5 δισ. σε μεταποίηση και παραμεθόριες περιοχές

«Στα πρώτα δύο αναπτυξιακά καθεστώτα - της μεταποίησης και των παραμεθόριων περιοχών - υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή να ριξουμε βάρος στη βιομηχανία ήταν σωστή. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα τρίμηνο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώνατς στον ΣΚΑΙ, επισήμανε στη συνέχεια ότι: