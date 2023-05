Κομισιόν: Σύστημα «συναγερμού» για κρίσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού των ημιαγωγών

Σύστημα προειδοποίησης για τους ημιαγωγούς, ένα νέο πιλοτικό σύστημα για την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού μικροτσιπς εγκαινίασε χθες η Κομισιόν.

«Από smartphones μέχρι τρένα και ολόκληρα έξυπνα εργοστάσια - οι ημιαγωγοί κάνουν τα πάντα να λειτουργούν.Για την ακριβή αξιολόγηση των κινδύνων και τη γρήγορη αντίδραση σε κάθε πιθανή κατάσταση κρίσης, έχουμε δρομολογήσει ένα πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών.», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κοισιόν.

From smartphones to trains to entire smart factories — semiconductors make everything work.



For precise assessment of risks and quick reaction to any potential crisis situation, we’ve launched a pilot system to monitor the semiconductor supply chain.



