Συνάντηση Δ. Μιχαηλίδου με δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδη για την προσιτή κατοικία

Η αξιοποίηση ακινήτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την ενίσχυση της προσιτής κατοικίας, ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο πλαίσιο της διαρκούς και ιδιαίτερα αποτελεσματικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε η επιτυχία των μέχρι τώρα κοινών δράσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ολοκλήρωση της ανακαίνισης 40 διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μίσθωσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας με την οποία λειτουργεί η σύμπραξη του υπουργείου με τον δήμο, προσφέροντας άμεσες λύσεις στεγαστικής ανακούφισης σε ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επέκταση της σύμπραξης με όχημα τον θεσμό της Κοινωνικής Αντιπαροχής, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οικόπεδα του υπουργείου για την ανέγερση νέων κοινωνικών κατοικιών.

Η υπουργός χαιρέτισε την ετοιμότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης να αναλάβει το σύνολο των αναγκαίων ενεργειών -από τις μελέτες έως τη δημοπράτηση και τη διαχείριση των έργων- προκειμένου να δημιουργηθούν νέες διαθέσιμες κοινωνικές κατοικίες που θα ενταχθούν στην εθνική πολιτική για την προσιτή στέγη.

«Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία που παράγει έργο. Τα πρώτα 40 διαμερίσματα που παραδίδονται προς χρήση στην πόλη ήταν η αρχή. Συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής και δημιουργώντας νέες κοινωνικές υποδομές, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των Θεσσαλονικέων. Η κοινή μας βούληση να δώσουμε λύσεις εγγυάται ότι αυτά τα έργα θα γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, ξεπροβοδίζοντας από το υπουργείο τον κ. Αγγελούδη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε: «Η κοινωνική στέγαση συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της πολιτικής του δήμου για την περαιτέρω στεγαστική υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών μας, υπέβαλα σήμερα στην υπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την παραχώρηση στον δήμο μας, ακινήτων του υπουργείου, ώστε να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της στεγαστικής κρίσης παράγοντας απτά αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών».