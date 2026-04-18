Πρωτογενές πλεόνασμα: Η δημοσιονομική υπεραπόδοση «άμυνα» της Ελλάδας απέναντι στην κρίση

Καλά νέα περιμένει η Ελλάδα την ερχόμενη Τετάρτη για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 πάνω στο οποίο θα «χτιστεί» το οπλοστάσιο των νέων μέτρων στήριξης των πολιτών από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις 22 Απριλίου η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσουν τα οριστικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, σημαντική υπέρβαση από τους στόχους.

Την αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα προανήγγειλε ήδη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ το Bloomberg σε δημοσίευμά του για την Ελλάδα, ανέφερε ότι το ύψος του θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4,8%-4,9% του ΑΕΠ έναντι του 3,7% που ήταν ο αρχικός στόχος του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η δημοσιονομική υπεραπόδοση θα συνεχιστεί και το 2026 με υπέρβαση και του εφετινού στόχου 2,8% του ΑΕΠ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε αυτή την εβδομάδα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την Ελλάδα ( Fiscal Monitor) προβλέποντας υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για το 2025 και για τα επόμενα έξι χρόνια και δυναμική μείωση του χρέους στο 110,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2031 από 145,7% το 2025. Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2025 θα διαμορφωθεί στο 4,4% 2025, στο 3,8% το 2026 και στο 3,1% το 2027 και το 2028 αντίστοιχα.

Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρά τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα αυξημένα έσοδα από την περιστολή της φοροδιαφυγής, ενισχύουν τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας.

Με βάση αυτές χαράσσεται η πολιτική στήριξης των πολιτών απέναντι στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού που προκαλούναι από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στα οριστικά στοιχεία για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο ευρωπαϊκός κανόνας για το ετήσιο ύψος των δαπανών κάθε χώρας μέλους προκειμένου να προκύψει ο ακριβής δημοσιονομικός χώρος που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για τα νέα μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχει θέσει σε εφαρμογή δύο πακέτα μέτρων για τη στήριξη των πολιτών με κύρια στόχευση τους ευάλωτους. Πρόκειται, καταρχήν, για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα των καυσίμων και σε βασικά αγαθά των σούπερ μάρκετ ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε την επιδότηση στην αντλία για τις αγορές ντίζελ, το fuel pass και τη στήριξη στα λιπάσματα.

Στο εξής, δύο παράγοντες αναμένεται να καθορίσουν την πολιτική στήριξης: Το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη του στην τηλεόραση της ΕΡΤ: «Θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία, θα περιμένουμε να δούμε ποιός είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι κρίσιμη παράμετρος για όλα αυτά θα είναι η διάρκεια της κρίσης. Όπως είπε, άλλα θα είναι τα δεδομένα “εάν η κρίση διαρκέσει άλλες δύο εβδομάδες, άλλα θα είναι αν διαρκέσει άλλους δύο ή τρεις μήνες”.