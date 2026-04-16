Πρατηριούχοι Καυσίμων Αττικής: Στα 2 ευρώ τα καύσιμα μέχρι Σεπτέμβριο, εφόσον διατηρηθεί η νηνεμία

«Μέχρι τον Σεπτέμβριο, πέριξ των 2 ευρώ τα καύσιμα εφόσον διατηρηθεί η νηνεμία στο περιβάλλον του πολέμου» είναι η εκτίμηση που έκανε ο πρόεδρος Πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου ερωτηθείς στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ πώς αναμένεται να εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων.

«Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο σίγουρα θα είναι υψηλότερος. Όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν ένα πολύ ασταθές περιβάλλον» συνέχισε.

Ως προς το ποια είναι η εικόνα σήμερα στα πρατήρια, είπε «βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, μετά από τις συνεχείς μειώσεις που είχαμε από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι τώρα. Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης έχουν καταγράψει τις μεγαλύτερες απώλειες έναντι των βενζινών, οι οποίες πιο αργά χάνουν τις τιμές τις οποίες είχαν κερδίσει το προηγούμενο διάστημα. Η βενζίνη αμόλυβδη, σύμφωνα με την τιμοληψία του υπουργείου Ανάπτυξης τη χτεσινή είναι στο 2,04 και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,01».

Με το πλαφόν κέρδους και την επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, κρατιούνται οι τιμές γύρω από τα 2 ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Αν δεν είχαμε όλα αυτά θα είχαμε τη βενζίνη αμόλυβδη στο 2,15 και το πετρέλαιο κίνησης στο 2,25. Τα μέτρα αυτά λειτούργησαν ανασχετικά για την περίοδο του Πάσχα, είδαμε και καλή ψυχολογία στους καταναλωτές, οι οποίοι επέλεξαν τελικά να φύγει ένα μεγάλο κομμάτι από τις μεγάλες αστικές πόλεις και να κατευθυνθεί προς τα χωριά και τα νησιά.

Συγκρατήθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Δυστυχώς όμως, από την άλλη επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι για να χαιρόμαστε. Έχουμε μία περίοδο μπροστά μας, πολύ μεγάλη, ανασφάλειας, η οποία έρχεται κυρίως από το μεταφορικό και τη διακίνηση των προϊόντων.

Η διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων πια έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Από τις αγορές διεθνώς λείπουν μεγάλες ποσότητες. Η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή και λείπουν μεγάλες ποσότητες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μια περίοδο ύφεσης στην παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά συντελούν στο να παραμένουν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα» συμπλήρωσε ο κ. Παπαγεωργίου.

Το Fuel Pass, επίσης βοήθησε, σημείωσε. «Βέβαια ήταν λίγοι οι δικαιούχοι που το έλαβαν. Το 1/10 περίπου. Γιατί στην αρχή, υπήρχε η δυνατότητα να μπουν όλοι, έπεσε η πλατφόρμα. Γύρω στους 400.000 περίπου ήταν οι δικαιούχοι οι οποίοι το έλαβαν με την εφαρμογή του μέτρου την Μεγάλη Εβδομάδα. Κάποιοι από αυτούς πήγαν στα πρατήρια υγρών καυσίμων και το εξαργύρωσαν άμεσα. Τους βοήθησε για να προγραμματίσουν το ταξίδι τους για την επαρχία.

Να συμπληρώσω επίσης ότι η εκτίμηση είναι ότι και το fuel pass αλλά και η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, επειδή ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο, θα συνεχιστεί και για άλλον ένα μήνα. Έτσι ακούγεται και φαίνεται και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ότι μέτρα παίρνουν στις χώρες τους είναι με ορίζοντα τέλη Μαΐου ή τέλη Ιουνίου».