Πόλεμος στον Περσικό Κόλπο: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα αεροσκαφών - Πιέζονται οι αεροπορικές εταιρείες

Πίεση προκαλούν στις αεροπορικές εταιρείες οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών παγκοσμίως μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, πολλώ δε μάλλον όταν αυτές υπερβαίνουν τις διπλάσιες, όπως προκύπτει από στοιχεία της International Air Transport Association.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Jet Fuel Price Monitor της IATA για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Μαρτίου, η μέση παγκόσμια τιμή καυσίμων jet αυξήθηκε κατά 104% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 4,65 δολάρια ανά γαλόνι.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην Ασία και την Ωκεανία, όπου οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 134%, αγγίζοντας σχεδόν τα 5 δολάρια ανά γαλόνι. Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική σημειώθηκε η μικρότερη αύξηση, περίπου 88% τον τελευταίο μήνα.

Παρά ταύτα, η κατανάλωση καυσίμων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή:

Ένα δικινητήριο επιβατικό αεροσκάφος, όπως τα Airbus A320 ή Boeing 737, καταναλώνει περίπου 750 έως 900 γαλόνια ανά ώρα

Τα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, όπως τα Boeing 787 και Airbus A350, φτάνουν τα 1.500 έως 2.200 γαλόνια ανά ώρα

Σύμφωνα με στοιχεία της Premier Petroleum, το κόστος καυσίμων αποτελεί περίπου το 30% των συνολικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών.

Οι αεροπορικές εταιρείες πλήττονται περισσότερο

Μπορεί η τιμή του πετρελαίου τύπου μπρεντ να έχει αυξηθεί κατά περίπου 60% από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες πλήττονται δυσανάλογα.

Η λεγόμενη «ψαλίδα διύλισης» (crack spread) – δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και του επεξεργασμένου καυσίμου jet – αυξήθηκε κατά:

231% τον τελευταίο μήνα

287% σε ετήσια βάση

Ως απάντηση στις αυξήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν:

σε επιβολή επιπλέον χρεώσεων καυσίμων (fuel surcharges)

σε αναθεώρηση δρομολογίων και περικοπές πτήσεων

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και τη διαθεσιμότητα πτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.