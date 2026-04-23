Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το ερώτημα για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει κρίσιμο. Παρά τις δημόσιες εντάσεις και τις διαφωνίες που συχνά κυριαρχούν στην επικαιρότητα, κάτω από την επιφάνεια διαμορφώνεται ένα πυκνό δίκτυο συνεργασιών που δείχνει ότι η διατλαντική σχέση όχι μόνο αντέχει, αλλά και επαναπροσδιορίζεται», ανέφερε ο κ. Andrew Puzder, Πρέσβης, U.S. Mission to the European Union, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συζήτηση που είχε με τον κ. Αθανάσιο Έλλις, Editor in Chief, Kathimerini English Edition, στα πλαίσια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται στους Δελφούς 22-25 Απριλίου.

«Η εμπορική σχέση ΕΕ–ΗΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως ένα νέο διατλαντικό εμπορικό πλαίσιο, συμφωνίες για κρίσιμα ορυκτά, αλλά και συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανίας ημιαγωγών. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν όχι μόνο στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, αλλά και στη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις», σημείωσε ο Πρέσβης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία συνεχίζεται δυναμικά και σε επίπεδο επιχειρήσεων. «Ευρωπαίοι και Αμερικανοί επιχειρηματίες διατηρούν ενεργούς διαύλους επικοινωνίας, ενώ αμερικανικές εταιρείες επιδιώκουν σταθερά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά», πρόσθεσε.

«Από την εποχή του Τζορτζ Μπους έως σήμερα, οι ΗΠΑ ζητούν από το ΝΑΤΟ αυξημένη συνεισφορά στην άμυνα. Ωστόσο, η πιο αιχμηρή ρητορική του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις αντιδράσεις στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να αναιρεί τη σημασία των ζητημάτων που τίθενται», είπε απαντώντας σε ερώτηση για την νέα τάξη πραγμάτων στα θέματα άμυνας.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον η άνοδος της Κίνας ως τεχνολογική υπερδύναμη αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο τοπίο, δήλωσε πως «αναμφίβολα, η Κίνα διαθέτει τεράστια παραγωγική ικανότητα δεδομένων, ενώ η Δύση εξακολουθεί να διατηρεί προβάδισμα στην ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ». «Εκτιμάται ότι το τεχνολογικό αυτό προβάδισμα ανέρχεται σε λίγους μήνες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διατήρησή του μέσω στενότερης συνεργασίας ΕΕ - ΗΠΑ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στους τομείς στους οποίους η συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθεί, ο κ. Puzder ξεχώρισε την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, τα κέντρα δεδομένων και την πρόσβαση σε προηγμένες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. «Η αξιοποίηση αμερικανικής τεχνογνωσίας και υποδομών μπορεί να επιταχύνει την τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης, ενώ μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία εξυπηρετεί σαφώς και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», επεσήμανε.

Όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα και την οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ότι «η Ελλάδα λειτουργεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που επιδιώκει μια πολυδιάστατη στρατηγική. Επενδύει στην έρευνα υδρογονανθράκων, στην ανάπτυξη υποδομών LNG και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ενεργειακό ζήτημα παραμένει σύνθετο» και συνέχισε λέγοντας «οι ανανεώσιμες πηγές, αν και απαραίτητες, δεν επαρκούν από μόνες τους για να στηρίξουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αυξανόμενη ζήτηση της ψηφιακής οικονομίας. Η λειτουργία της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί σταθερή και φθηνή ενέργεια, κάτι που σήμερα δεν διασφαλίζεται πλήρως στην Ευρώπη».