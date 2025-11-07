Παράταση στο «φορομπόνους» για ανακαινίσεις κατοικιών – Πώς θα εξασφαλίσουν μείωση φόρου έως και 16.000 ευρώ οι ιδιοκτήτες

Μια ακόμη χρονιά «ζωής» αποκτά το μέτρο της έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, καθώς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη παρατείνεται η ισχύς του και για το 2026.

Το μέτρο, που θεσπίστηκε για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και την πάταξη της φοροδιαφυγής, προβλέπει φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ, κατανεμημένη σε πέντε ετήσιες δόσεις μέχρι και το 2031.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Η έκπτωση αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων. Οι πληρωμές πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα — όπως κάρτες, e-banking ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια — προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν οι συναλλαγές με μετρητά.

Αν για παράδειγμα κάποιος ιδιοκτήτης προχωρήσει σε εργασίες συνολικού κόστους 16.000 ευρώ το 2026, θα δικαιούται φοροαπαλλαγή 3.200 ευρώ κατ’ έτος για πέντε χρόνια, δηλαδή συνολικά 16.000 ευρώ έως το 2031. Αντίστοιχα, για δαπάνες 10.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα έχει ετήσια μείωση φόρου 2.000 ευρώ για την επόμενη πενταετία. Το ανώτατο όριο της έκπτωσης παραμένει στα 16.000 ευρώ, ακόμη κι αν οι δαπάνες υπερβούν το ποσό αυτό.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται

Η λίστα περιλαμβάνει σχεδόν κάθε εργασία που αφορά ανακαίνιση ή ενεργειακή βελτίωση κτιρίων. Ενδεικτικά:

Θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης ή αυτοματισμού

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Παραγωγή ζεστού νερού με ΑΠΕ ή μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

Συντήρηση στέγης, χρωματισμοί και επισκευή τοιχοποιίας

Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

Εγκατάσταση ανελκυστήρα ή σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Επισκευή ή αλλαγή δαπέδων

Παράλληλα, αναγνωρίζεται και μέρος της δαπάνης για τα υλικά, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού κόστους των υπηρεσιών. Έτσι, το φορολογικό κίνητρο καλύπτει τόσο την παροχή εργασίας όσο και ένα τμήμα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Οι προϋποθέσεις

Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες, απαιτείται:

Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η αξία, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, όνομα) και το ΑΤΑΚ του ακινήτου.

Οι πληρωμές να γίνονται εξ ολοκλήρου ή τμηματικά με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς χρήση μετρητών.

Στην περίπτωση πολυκατοικιών, αρκεί να δηλώνεται η διεύθυνση του ακινήτου, εφόσον οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους.

Η επέκταση του προγράμματος εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και περιορισμό της «μαύρης» εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών θα αποτρέψει φαινόμενα φοροδιαφυγής, ενώ το φορολογικό κίνητρο θα κινητοποιήσει χιλιάδες νοικοκυριά να επενδύσουν στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Με τη νέα παράταση, το φορο-μπόνους για ανακαινίσεις θα ισχύει πλέον έως και το 2031, προσφέροντας ουσιαστική ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες και μια ακόμη ώθηση στην αγορά των τεχνικών επαγγελμάτων.