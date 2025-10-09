Ν. Ρουμπινί: Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά και θα αναπτύσσεται γρηγορότερα από την Ευρωζώνη

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος, Νουριέλ Ρουμπίνι, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία και προειδοποίησε για τις καταστάσεις οι οποίες απειλούν την Ευρώπη.

Η ομιλία του έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο, μέσα στα πλαίσια εκδήλωσης που συνδύασε πολιτική, οικονομία και διεθνή ανάλυση, με αφορμή τον εορτασμό πέντε χρόνων κυκλοφορίας της ψηφιακής εφημερίδας POLITICAL.



Στα πλαίσια μιας οικονομικής συζήτησης, ο νομπελίστας Ρουμπίνι, μπροστά από ένα κοινό γεμάτο υπουργούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση, δηλώνοντας ότι η χώρα αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας μέσα στην Ευρωζώνη.



«Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια μεγάλη επιστροφή μετά την οικονομική κρίση πριν από 15 χρόνια. Η δημοσιονομική προσαρμογή, η μείωση των ελλειμμάτων και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Μάλιστα, ορισμένα από όσα έχει καταφέρει η Ελλάδα είναι πράγματα που θα έπρεπε να κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Ρουμπίνι τόνισε ότι η χώρα, με καλή οικονομική και πολιτική ηγεσία, κινείται στη σωστή κατεύθυνση και, όπως είπε, «θα αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, εφόσον διατηρήσει την ορμή των μεταρρυθμίσεων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του Ρουμπινί στην αμυντική δαπάνη, την οποία χαρακτήρισε επένδυση για το μέλλον και όχι απλή σπατάλη.

«Οι χώρες που επενδύουν στην άμυνα αναπτύσσουν τεχνολογίες που στη συνέχεια αλλάζουν τον κόσμο. Το Διαδίκτυο δημιουργήθηκε από στρατιωτικά προγράμματα, όπως και η αεροπορία ή η πυρηνική ενέργεια. Περισσότερη άμυνα μπορεί να σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη καινοτομία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γενικότερα, το μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και, όπως είπε ο Νουριέλ Ρουμπινί, «αν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις με συνέπεια, μπορεί να αναπτύσσεται πιο γρήγορα από την ίδια την Ευρώπη».