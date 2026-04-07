Ν. Παπαθανάσης για ασυμβίβαστο: Θα μπορούσε να λειτουργήσει - Μουδιασμένη η αντιπολίτευση με την πρόταση του πρωθυπουργού

«Θα μπει στη συζήτηση και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, γιατί πολλές φορές είχα ακούσει ότι η αντιπολίτευση το είχε πει αυτό. Επομένως, τους είδα λίγο μουδιασμένους εχθές» σημείωσε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ερωτηθείς σχετικά με την εισήγηση του υπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε μία συζήτηση, βέβαια αυτή η συζήτηση θα προχωρήσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει αρκετά μεγάλο δρόμο μπροστά. Και βεβαίως εδώ μιλάμε, αν στη συζήτηση αυτή βάζουμε τη διάκριση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων», πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Εγώ είμαι βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας, είμαι και αναπληρωτής υπουργός, στην προηγούμενη κυβέρνηση ήμουν εξωκοινοβουλευτικός. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, το βλέπω θετικά. Θα μπορούσε να λειτουργήσει» είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ερωτηθείς, καθώς έχει δώσει τη μάχη του σταυρού ο ίδιος, για το κομμάτι των ψηφοφόρων που προσφέρουν την ψήφο τους ζητώντας κάτι παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Έχω υποχρέωση εκ του Συντάγματος, αν έρθετε και μου πείτε έχω αδικηθεί σε αυτό, εγώ να το κοινοποιήσω, να κάνω την αναφορά αυτή που μου είπατε στη διοίκηση, διότι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές που ίσως και εσείς έχετε αδικηθεί από τη δημόσια διοίκηση. (…)

Αν εσείς έρθετε και μου πείτε ότι έχω αδικηθεί, εγώ θα κοινοποιήσω, θα κάνω την αναφορά του αιτήματός σας. Προσέξτε, εγώ δεν ξέρω αν αυτό που μου ζητάτε, πώς θα λυθεί από τις υπηρεσίες, αλλά έχω υποχρέωση να το κοινοποιήσω, να δώσω την αναφορά αυτή. Άλλωστε συμβαίνει και στην Βουλή αυτό. Στη Βουλή απαντάμε σε αναφορές βουλευτών, απαντάμε σε ερωτήσεις που έρχονται. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική. Εκείνο που δεν είναι κοινοβουλευτικό είναι το παραβατικό. Είναι αυτό το, να παρέμβεις έτσι ώστε να γίνει κάτι που δεν είναι μέσα στη διαδικασία τη νόμιμη. Αυτό δεν είναι στη δουλειά μας».

«Να συμφωνήσουμε ότι ακόμη στο κράτος υπάρχουν παθογένειες. Κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες. Μία εξ αυτών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως η πρόοδος που έχει γίνει είναι σημαντική. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε για παρέμβαση, ας πούμε, να σβηστεί μία κλήση. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί κανείς να παρέμβει. Όχι μόνο αυτό. Ούτε θέμα επίσπευσης σύνταξης διότι βγαίνουν οι συντάξεις γρήγορα. Ούτε ένα χαρτί το οποίο ζητούσατε κάποτε να εκδοθεί από μία υπηρεσία, πιστοποιητικό γάμου, οικογενειακής κατάστασης. Δεν υπάρχει θέμα παρέμβασης σε πολλά, τα οποία στο παρελθόν ήταν θέμα τέτοιας συζήτησης αλλά δεν υπάρχουν» προσέθεσε ο κ. Παπαθανάσης.

Σε ό,τι αφορά τον νόμο πλέον, καθώς χθες ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής που αφορά δύο ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε τα εξής:

«Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο λοιπόν έχει προϋπολογισμό 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι για μία οικονομικά προσιτή και πιο ενεργειακά αποδοτική στέγαση, για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα εκεί, για να σας δώσω παραδείγματα, εκσυγχρονισμός φοιτητικών εστιών. Έχουμε ένα πρόγραμμα μεγάλο που τρέχει με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα 7.000 φοιτητικών εστιών και προσθέτουμε περαιτέρω φοιτητικές εστίες. Έχουμε επιδότηση 100% για ατομικά μέσα μετακίνησης ΑμεΑ. Ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερς.

Έχουμε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, κατά παραγγελία μεταφορές σε Αττική και Θεσσαλονίκη από συμπολίτες μας, όπως επίσης και στην περιφέρεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Ένας ηλικιωμένος κύριος, μία κυρία που δεν μπορεί να πάει από μια κοινότητα στο κέντρο γιατί δεν έχει τον τρόπο ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ή έχει μια ανάγκη, εκεί θα δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέροντα.

Δημιουργούνται 2.350 σπίτια για ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί βοηθά στο πρόβλημα της στέγασης. Το ταμείο το συγκεκριμένο πληρώνει έτσι ώστε να κατασκευαστούν διαμερίσματα σε 4 πρώην στρατόπεδα για ευάλωτους συμπολίτες. Θα δημιουργηθούν λοιπόν διαμερίσματα τα οποία θα δοθούν σε συμπολίτες μας που κατ’ ουσίαν έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Θα ενισχύσουμε το επίδομα θέρμανσης. Θα δώσουμε δηλαδή 100 ευρώ παραπάνω σε 780.000 δικαιούχους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη θέρμανση. Θα αναβαθμιστούν συρμοί του ΜΕΤΡΟ, νέα λεωφορεία, θα γίνουν προγράμματα για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους ενεργειακά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μεταφορά μαθητών με αναπηρία έτσι ώστε να καλυφθεί 100% η μεταφορά των μαθητών αυτών. Έργα υποδομών που έχουν σχέση με ποδηλατόδρομους, για πεζούς, υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως είναι για ταξί ηλεκτρικά, στήριξη για ηλεκτρικά οχήματα σε μικρές επιχειρήσεις. (…)

Επικεφαλίδα, Ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις, επικέντρωση στις μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑμεΑ και ηλικιωμένες γυναίκες. Νομίζω ότι η συζήτηση για το τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει σχέση και με αυτά τα Ταμεία».

Σχετικά με τη στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργόςΟικονομίας και Οικονομικών, ότι έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή και θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, δηλαδή υποβολές ενός προγράμματος που έχει σχέση με επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

«Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κύκλος των επιχειρήσεων αυτών. Τι σημαίνει αυτό; Επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ένα προϊόν το οποίο προϊόν εισάγεται στην Ελλάδα, με τον τρόπο αυτό είτε δεν εισάγεται είτε το προϊόν αυτό το εξάγουμε από την Ελλάδα, δηλαδή είτε εξάγουμε προϊόντα, είτε δεν εισάγουμε προϊόντα, αυτό βελτιώνει το εμπορικό έλλειμμα. Θα μπορούσε να είναι μία επιχείρηση η οποία παράγει κάποια προϊόντα που έχουν σχέση με μεταλλικά προϊόντα αλουμινίου ή μία εταιρεία η οποία μπορεί να παράγει φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα ή μπορεί να είναι μία εταιρεία ακόμα και με ζαχαρωτά, τα οποία κάποια από αυτά εισάγονται» επισήμανε.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές καλύπτουν κόστος 50% και έως 200.000 ευρώ, δηλαδή εάν μια επιχείρηση καταθέσει ένα σχέδιο 300.000 ευρώ θα πάρει 150.000 ευρώ και

Επίσης για νέους πτυχιούχους θα ανοίξει αυτό το μήνα πρόγραμμα, οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από 1η Ιανουαρίου του 2025. Αυτοί μπορούν να αιτηθούν και να πάρουν 13.000 ευρώ. Αν δύο πτυχιούχοι δημιούργησαν μια εταιρεία θα πάρουν 21.000 ευρώ και αν θέλουν να προσλάβουν και ένα άτομο για έναν χρόνο θα πάρουν 15.000 ευρώ επιπρόσθετα των δεκατριών χιλιάδων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα ανοίγει τώρα μέσα στον μήνα και αφορά πάρα πολλούς νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να πάρουν αυτά τα χρήματα να ξεκινήσουν.

Σχετικά, τέλος με την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, επισήμανε «προχωράμε κανονικά. Χθες κλείσαμε και όλα τα νομοθετικά μεταρρυθμιστικά θέματα συμπεριελήφθησαν στο νομοσχέδιο αυτό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Θα υποβάλουμε το όγδοο αίτημα με 33 ορόσημα τέλος Απριλίου για να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ετοιμαζόμαστε να υποβάλουμε το σχέδιο αναθεώρησης εντός του Μαΐου, θα εγκριθεί τον Ιούλιο από το Ecofin και θα πρέπει όλα τα έργα, δεν υπάρχει παράταση ούτε μίας ημέρας, θα πρέπει όλα τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί 30 Αυγούστου και να έχουν παραληφθεί 30 Αυγούστου. Το αίτημα το τελευταίο είναι 30 Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζουμε να λέμε και θα το λέμε ότι, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ και η Ελλάδα όπως είναι σήμερα 1η στις απορροφήσεις ως προς το ΑΕΠ της χώρας και μέσα στις τέσσερις χώρες, στα αιτήματα και στην απορρόφηση ονομαστικά δηλαδή των ποσών, θα συνεχίσουμε να παραμείνουμε έτσι γιατί δεν έχουμε και δικαίωμα να χάσουμε ένα ευρώ».

Δεν χάσαμε ευρώ στο ΕΣΠΑ, παρότι το παραλάβαμε σε πολύ χαμηλή απορρόφηση το ’19 το πρόγραμμα 2014-2020 που έκλεισε το που έκλεισε τέλος του ’23. Και τώρα τρέχει το νέο ΕΣΠΑ που και πάλι είμαστε στις πρώτες χώρες, τρίτη, τέταρτη, ανάλογα πώς καταγράφουν τις απορροφήσεις γιατί καμιά φορά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε γρήγορα να μπουν τα λεφτά στην οικονομία, γιατί όσο πιο γρήγορα μπουν τα λεφτά στην οικονομία, τόσο πιο μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή θα έχουν.