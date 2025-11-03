Ν. Μηλαπίδης (γ.γ. υπ. Εργασίας): Επέκταση της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους το 2026-27

Ο κλάδος της ενέργειας, ο υπο-κλάδος της βιομηχανίας, δηλαδή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, το χονδρικό εμπόριο μετά και το λιανικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και κάποιες διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, όπως παραδείγματος χάρη τα ταξιδιωτικά γραφεία, εντάσσονται από σήμερα στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με αποτέλεσμα με αυτή την επέκτασή της σε περίπου 400.000 εργαζόμενους να αθροίζονται πλέον 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι που τη χρησιμοποιούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εργασίας Νίκος Μηλαπίδης, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Είναι τέσσερις κλάδοι ακόμα που προηγήθηκε η ένταξή τους με υπουργική απόφαση το καλοκαίρι. Μεσολάβησε πιλοτική λειτουργία ως προς τις επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους. Υπήρξε εκτενής διάλογος με το Υπουργείο για να προσαρμόσουμε την εφαρμογή των συστημάτων στις ιδιαιτερότητες και στη φύση κάθε εργασίας, εκδόθηκε μία εγκύκλιος στα μέσα Οκτωβρίου που περιγράφει το πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα ανά κλάδο και από σήμερα είναι η πρώτη μέρα καθολικής εφαρμογής.

Καθολική εφαρμογή σημαίνει ότι πλέον θα αρχίσουν να γίνονται έλεγχοι σταδιακά από την Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις έχουν τοποθετήσει τα συστήματα ψηφιακής κάρτας, αν τηρούνται τα πραγματικά ωράρια απασχόλησης και κατά πόσο οι εργαζόμενοι χτυπούν στην είσοδο και στην έξοδο από τις επιχειρήσεις την κάρτα.

Προφανώς χρειάζεται και εδώ μία περίοδος προσαρμογής, όπως συνέβη και στους υπόλοιπους κλάδους που είναι πολλοί και κοντεύουμε σχεδόν τα δύο εκατομμύρια εργαζομένους να προστατεύονται από το καθεστώς της ψηφιακής κάρτας και να καλύπτει περίπου 300.000 επιχειρήσεις.

Είναι το χονδρεμπόριο. Είναι η ενέργεια. Είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, δηλαδή το χρηματιστήριο. Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων, κλάδοι πέραν των τραπεζικών κλάδων γιατί στις τράπεζες είναι η ψηφιακή κάρτα και είναι και υποστηρικτικές και διοικητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν πούμε ότι ο εργαζόμενος κόσμος της μισθωτής απασχόλησης είναι περίπου στα 2.9 με 3 εκατομμύρια, υπάρχει ένα εκατομμύριο ακόμα το οποίο δεν είναι σε καθεστώς ψηφιακής κάρτας με διάφορους κλάδους που είναι εκτός.

Υπάρχουν μια σειρά από κλάδους που αυτή τη στιγμή δεν είναι, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες υγείας, οι υπηρεσίες γενικώς, οι κατασκευές, είναι κάποιοι κλάδοι που αυτή τη στιγμή είναι εκτός.

Όμως ο στόχος και του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά, είναι σταδιακά και μέσα στο ΄26 να υπάρξει νέα επέκταση και μέσα στο ’27, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε όλο τον ιδιωτικό τομέα» συμπλήρωσε ο κ. Μηλαπίδης.

Ως προς το ποια είναι η αποτίμηση των υπερωριών μέχρι τώρα, από τους κλάδους που ισχύει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισήμανε ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της κατάστασης, καθώς οι υπερωρίες έχουν εκτοξευθεί.

«Τουρισμός, η εστίαση, το λιανεμπόριο και η βιομηχανία είναι οι τέσσερις κλάδοι που είναι, θα έλεγα πρωταγωνιστές στην καταγραφή των υπερωριών. (…)

Η βασική υπόθεση είναι ότι οι υπερωρίες που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν λόγω της ψηφιακής κάρτας, λόγω της τεχνολογίας έρχονται στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι είναι το σωστό όποιος δουλεύει υπερωριακά να πληρώνεται γι’ αυτό.

Γι’ αυτό και εγώ, την ψηφιακή κάρτα δεν την χαρακτηρίζω ένα τεχνολογικό εργαλείο. Την χαρακτηρίζω έναν θεσμό ο οποίος σιγά σιγά χτίζεται και στην πραγματικότητα φωτίζει τις εργασιακές σχέσεις με διαφάνεια και ευνοεί και τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι εν έτει 2025 πρέπει το εργασιακό περιβάλλον να εξασφαλίζει συνθήκες καλές και πρέπει κάποιος ο οποίος κάνει υπερωρίες να μην υποχρεώνεται σε άλλες πρακτικές, αλλά να πληρώνεται για τις υπερωρίες τις οποίες κάνει» σημείωσε καταλήγοντας.