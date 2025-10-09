Λ. Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Στην τρίτη ημέρα του Olympia Forum VI, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο της εφημ. Πατρίς Γιούλη Ηλιοπούλου παρουσίασε το όραμα του υπουργείου για την αναδιάταξη του βιομηχανικού χάρτη της Ελλάδας μέσω των «έξυπνων» και «πράσινων» επιχειρηματικών πάρκων, προγράμματα προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαλεία που υπάρχουν για τη διαμόρφωση ενός νέου βιομηχανικού χάρτη στη χώρα, στο περιεχόμενο του προγράμματος «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξηγώντας τους όρους «έξυπνη» και «πράσινη» βιομηχανία, αναπτύσσοντας παράλληλα το όραμα του υπουργείο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην Ηλεία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή με αναπτυγμένο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν, καθώς και σημαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, αλλά με περιορισμένη βιομηχανική παρουσία.

Μιλώντας για τα νέα βιομηχανικά πάρκα, τόνισε ότι πρόκειται για μοναδικά οικοσυστήματα όπου αναπτύσσεται κυρίως η βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας.

Εξηγώντας τον όρο «πράσινα», σημείωσε ότι η παραγωγή σε αυτά λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας εγκατεστημένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος ενώ οι υποδομές ακολουθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με τα απόβλητα να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη. Έτσι, τα πάρκα μειώνουν το βιομηχανικό αποτύπωμα και το ενεργειακό κόστος.

Όσον αφορά τα «έξυπνα» πάρκα, αυτά λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα, με υψηλότερο βαθμό ψηφιοποίησης και αυτοματισμών. Η ανάπτυξη δικτύων 5G επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής σε κάθε στάδιο, καθιστώντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αποδοτική.

«Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην κατασκευή δρόμων ή κτιρίων, αλλά μετασχηματίζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τον τρόπο λειτουργίας των βιομηχανιών. Στόχος μας είναι να αναμορφώσουμε τον βιομηχανικό χάρτη, περνώντας από ενεργοβόρες συγκεντρώσεις σε σύγχρονα, ελκυστικά και βιώσιμα περιβάλλοντα. Μέσα από τα επιχειρηματικά πάρκα επιδιώκουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, να αναδείξουμε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έχουν ενταχθεί 17 λειτουργούντα επιχειρηματικά πάρκα, ενώ άλλα 3 βρίσκονται σε φάση δημιουργίας με συνολικό προϋπολογισμό 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44 εκατ. ευρώ καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Για το σύστημα «OpenBusiness», ο κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι πρόκειται για «εμβληματική μεταρρύθμιση», η οποία ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων και απλοποιεί τη γραφειοκρατία. Από την 4η Φεβρουαρίου, έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 100.000 ενέργειες από 240.000 οικονομικούς φορείς, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.