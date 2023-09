Κομισιόν: Προβλέπει συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας το 2023 - Μειωμένη δυναμική σε ευρωζώνη και ΕΕ

Η γερμανική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί το 2023, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλάζοντας επί τα χείρω τις προβλέψεις της για τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας προβλέπεται πλέον να συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2023, σε σύγκριση με την ανάπτυξη 0,2% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Growth forecast for the 6 largest EU economies for 2023 (%):



🇪🇸 2.2

🇫🇷 1.0

🇮🇹 0.9

🇳🇱 0.5

🇵🇱 0.5

🇩🇪 -0.4



🇪🇺 1.4



Summer #ECForecast ↓