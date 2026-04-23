ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Στο τρίπτυχο νέα υποδομή, νέα τρένα και νέοι σταθμοί βασίζεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Αυτό υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

«Το καλοκαίρι θα έχουμε 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Πέντε. Όχι μία. Θα έχουμε σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, σύστημα αυτόματης πέδησης, καινούργια υποδομή και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, που δεν εξαρτάται από τα καλώδια» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε η Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος, ALPHA TV.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη στο τέλος του καλοκαιριού ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αλλά και το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στη σύμβαση 717. «Για εμάς είναι ένα εθνικό στοίχημα το καλοκαίρι να τελειώσουμε επιτέλους και όλος ο άξονας να έχει 100% εγκατεστημένα αυτά τα συστήματα. Αυτό συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη από τις πτυχές του τριπτύχου. Δηλαδή νέα υποδομή» επισήμανε ο κ. Κυρανάκης.

Όσον αφορά στα νέα τρένα, προχωρά όπως είπε η επένδυση ύψους 308 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων αμαξοστοιχιών, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2027. Σημείωσε πως με τα νέα συστήματα τα οποία εγκαθίστανται, αυξάνεται και βελτιώνεται το επίπεδο ασφάλειας. «Όλα όσα κάναμε αυτόν τον χρόνο συμβάλλουν στο να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας» συμπλήρωσε ο κ. Κυρανάκης.

Πέρα απ΄ αυτό ανέλυσε τα οφέλη από τη λειτουργία railway.gov. gr για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, λέγοντας ότι αποτυπώνει την πορεία ενός τρένου, ελέγχει αν το προσωπικό είναι στη θέση του, αν ένας φύλακας ισόπεδης διάβασης έχει φύγει από τη θέση του κλπ. Γενικά παρέχει όλα τα δεδομένα, ώστε να υπάρχει καθημερινή αξιολόγηση.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της προβολής και των δρομολογίων του προαστιακού. Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών πλέον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τη διαδρομή που ακολουθούν και οι συρμοί του προαστιακού, ακριβώς όπως μπορούν να παρακολουθήσουν τα δρομολόγια της κεντρικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κυρανάκης ανέδειξε επίσης τη στρατηγική σημασία του κάθετου σιδηροδρομικού διαδρόμου, που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας γεωπολιτικής αξίας, καθώς επιτρέπει στις τρεις χώρες και στην Ευρώπη να μετακινεί εμπορεύματα και αμυντικό υλικό παρακάμπτοντας την Τουρκία και τα στενά του Βοσπόρου.

Από την πλευρά του ο Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METKA ΑΤΕ, αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο της αποκατάστασης του κατεστραμμένου, από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, τμήματος του σιδηροδρόμου από τον Δομοκό μέχρι τον Κραννώνα. «Θα το παραδώσουμε το έργο όπως τα συμβατικά μας χρονοδιαγράμματα, επιτάσσουν να το παραδώσουμε. Εγκαίρως. Και προφανώς συνεργαζόμαστε χέρι-χέρι με την Alstom, η οποία φτιάχνει τα συστήματα ελέγχου» τόνισε ο κ. Μπενρουμπή, συμπληρώνοντας ότι το έργο θα παραδοθεί τον Ιούλιο.

Εξήγησε πως η καταστροφή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, καθώς η γραμμή δεν ήταν φτιαγμένη για να μπορέσει να αντέξει ένα φαινόμενο όπως ο Daniel. Το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς έπρεπε να φτιαχτεί το έργο χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με τον κ. Μπενρουμπή, η γραμμή κατασκευάζεται με τα πιο προηγμένα και εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως ζήτησε η ελληνική πολιτεία από τη ΜΕΤΚΑ και την Alstom.

«Το δεύτερο το οποίο μας ζήτησε η ελληνική πολιτεία είναι να φτιάξουμε κάτι το οποίο σε έναν Daniel δεν θα καταστραφεί ξανά. Άρα αυτό το οποίο φτιάχνεται είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε. Για παράδειγμα φτιάχνουμε 9 γεφυρίδια για να περνάνε τα νερά από κάτω. Αυτά δεν υπήρχαν και έτσι ο Daniel σάρωσε τα πάντα. Σήμερα δεν θα σαρώσει πια τα πάντα γιατί τα νερά θα περάσουν κάτω από τα γεφυρίδια», ανέφερε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METKA.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη συντήρησης των γραμμών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαρές υπηρεσίες συντήρησης σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με σοβαρές εταιρείες με σοβαρές ρήτρες, ώστε να μπορεί ο σιδηρόδρομος όχι μόνο να κατασκευάζεται ασφαλής, αλλά και να παραμένει ασφαλής.

23 νέα τρένα στην Ελλάδα το 2027 - Έως τέλος Μαΐου οι δοκιμές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Νίκο Καραγιάννη, Δημοσιογράφο και Ιδρυτή του Ypodomes.com, ο Roberto Rinaudo, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train S.A. υπογράμμισε ότι το 2027 θα παραδοθούν στην Ελλάδα τα 23 νέα υπερσύγχρονα τρένα, εκ των οποίων τα 11 θα λειτουργήσουν για τα προαστιακά δρομολόγια και τα 12 για τα υπεραστικά. Όπως είπε, μέχρι το τέλος Μαΐου θα ολοκληρωθούν οι δοκιμές των τρένων, στη συνέχεια θα γίνει η επεξεργασία όλων των δεδομένων και θα ακολουθήσει η παραγωγή αυτών των τρένων.

Ο Roberto Rinaudo επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα τρένα έχουν δοκιμαστεί και είναι απολύτως αξιόπιστα. «Σχετικά με την ασφάλεια, υπάρχουν τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου φρεναρίσματος, τηλεχειρισμού και ένας έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. Και είναι μια απόλυτη καινοτομία στο ελληνικό σύστημα που θα διασφαλίσει την καλύτερη ασφάλεια για τους Έλληνες επιβάτες. Έτσι από αυτή την οπτική γωνία, από αυτή την αρχή, μπορούμε να πούμε ότι οι επιβάτες μπορούν σίγουρα να εμπιστευτούν το σιδηρόδρομο και τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες από εδώ και στο εξής» τόνισε ο κ. Rinaudo.

Όπως είπε τα νέα τρένα θα είναι σύγχρονα, λειτουργικά, άνετα και με καλύτερη προσβασιμότητα στο εσωτερικό τους, με την τελική ταχύτητα να φθάνει τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. «Στόχος μας είναι οι επιβάτες να μπορούν να μας εμπιστεύονται, όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή μπορούν να δουν από μόνοι τους ότι αλλάζουμε μέρα με τη μέρα. Το σλόγκαν μας είναι πως το ταξίδι αλλάζει και αλλάζουμε κι εμείς. Και αυτό κάνουμε σήμερα και κάθε μέρα» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train. Προσέθεσε πως η εταιρεία θέλει να γίνει ο σημαντικότερος παίκτης στον σιδηροδρομικό τομέα, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα, με την Ελλάδα να έχει τις προοπτικές ν