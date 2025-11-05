Κ. Χατζηδάκης: Δίκαιη φορολογική πολιτική και χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους βασικούς άξονες της κυβέρνησης για το 2026

Στους επτά άξονες που θα διαμορφώσουν την πολιτική της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά, και οι οποίοι περνούν, μεταξύ άλλων, μέσα από τη φορολογία, τις επιδοτήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τοποθέτησή του στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της ΕΕΝΕ με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Στην αρχή της ενότητας, ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος, E.ΕΝ.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επισήμανε ότι η Ένωση έχει επηρεάσει συνολικά την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, προάγοντας συνεργασίες, συνέργειες και συμμαχίες, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας.

Στη δική του τοποθέτηση ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης μίλησε για τον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας τα τελευταία χρόνια: «Χωρίς να πούμε ότι έχει γίνει Ελβετία ή Αυστρία, η Ελλάδα άφησε πίσω της μια δύσκολη κατάσταση. Πλέον, έχουμε κανονικά πλεονάσματα, αύξηση των επενδύσεων κατά 64%, οι εξαγωγές είναι διπλάσιες από το 2008, μισό εκατ. ευρώ συμπολίτες έχουν βρει δουλειά τα τελευταία έξι χρόνια, είμαστε στο 70% του Ευρωπαϊκού εισοδήματος. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, βασιζόμενοι στην ενίσχυση της δημοσιονομικής ισορροπίας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην μακροδιάσταση, αλλά και στην μικροδιάσταση, στην παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό».

Οι επτά άξονες που θα κινηθεί η κυβέρνηση το 2026, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, είναι οι εξής: