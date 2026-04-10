Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η Ελλάδα στις καλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης- Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της

Στις καλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης κατέταξε την Ελλάδα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε εκδήλωση του Ταμείου ενόψει της Εαρινής Συνόδου, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και την ενισχυμένη παρουσία της στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Παράλληλα, αναφερόμενη στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και στις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, η κ. Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι η πρόοδος της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική βούληση, η συνέπεια και η προσήλωση στις αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Βρέθηκαν σε μια τεράστια κρίση, την κρίση της ευρωζώνης. Είμαι πολύ ευγνώμων στις ομάδες μας στο ΔΝΤ για τη δουλειά που έκανε το Ταμείο με αυτές τις χώρες. Και δείτε τις τώρα: είναι από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και πώς το κατάφεραν; Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις τα δύσκολα, παίρνεις τους ανθρώπους μαζί σου. Και το γεγονός ότι σήμερα ο πρόεδρος της ευρωζώνης είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών το επιβεβαιώνει. Η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αποδίδουν».

«Μόνιμες οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην παγκόσμια ανάπτυξη, ακόμη και αν επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ενώ το ΔΝΤ ετοιμαζόταν να αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις του λόγω της «απροσδόκητης ανθεκτικότητας» που προσέφερε η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πλέον ακόμη και το πιο αισιόδοξο σενάριο προβλέπει επιβράδυνση και μόνιμο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο.

Η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι οι ζημιές στις υποδομές, η απώλεια εμπιστοσύνης και το κόστος αποκατάστασης των βομβαρδισμένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εμποδίσουν την επιστροφή στην προτέρα κατάσταση.

Έκκληση για υπευθυνότητα

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο και τα φτωχότερα κράτη, τα οποία αναμένεται να πληγούν δυσανάλογα.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες, όπως ελέγχους τιμών και εξαγωγών, που «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, αντί για οριζόντιες φοροελαφρύνσεις που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και ναα διασφαλίσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς πολλές οικονομίες είναι ήδη επιβαρυμένες με υψηλά χρέη.

«Δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι βραδύτερη», κατέληξε η Γκεοργκίεβα, θέτοντας το πλαίσιο για τις κρίσιμες διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.