Fuel Pass: «Κράσαρε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα - Τρέχουν οι αιτήσεις για πληρωμή πριν το Πάσχα

Προβλήματα από τα πρώτα κιόλας λεπτά λειτουργίας παρουσίασε η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το νέο Fuel Pass, καθώς δεν άντεξε τον αυξημένο όγκο αιτήσεων που υποβλήθηκαν μαζικά από τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, στις 16:24 αντί για τις 17:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ενημερώθηκαν άμεσα να υποβάλουν χωρίς δυσκολίες την αίτησή τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα, όταν η πλειονότητα των πολιτών επιχείρησε να συνδεθεί, η πλατφόρμα παρουσίασε δυσλειτουργίες λόγω της ταυτόχρονης αυξημένης επισκεψιμότητας.

Η έντονη κινητικότητα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η καταβολή της ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, η επιδότηση καταβάλλεται εντός 48 ωρών, γεγονός που δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για άμεση υποβολή, προκειμένου τα ποσά να πιστωθούν πριν από τις αργίες του Πάσχα.

Στην πράξη, όσοι υποβάλουν αίτηση έως και το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την επιδότηση πριν τις γιορτές, είτε μέσω της ψηφιακής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αντίθετα, αιτήσεις που θα κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά μεταφέρονται χρονικά, καθώς μεσολαβούν η τραπεζική αργία της Μεγάλης Παρασκευής και η Δευτέρα του Πάσχα. Έτσι, οι πληρωμές αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη του Πάσχα.

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου διαμορφώνεται ως εξής:

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Σημειώνεται ότι τυχόν αδιάθετο ποσό παραμένει διαθέσιμο στην ψηφιακή κάρτα έως το τέλος Ιουλίου.