Φορολογικό «λίφτινγκ» σε 8 μέτωπα: Τι αλλάζει σε πρόστιμα, crypto, μετρητά και ΕΝΦΙΑ

Σαρωτικές παρεμβάσεις στη φορολογία φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αλλάζοντας το τοπίο σε κρίσιμους τομείς όπως τα πρόστιμα, οι συναλλαγές με μετρητά, η αγορά των κρυπτονομισμάτων και η φορολογική ασφάλεια των επενδύσεων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η αναμόρφωση του πλαισίου επιβολής προστίμων, με πιο ήπια μεταχείριση για περιπτώσεις εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ. Τα υψηλά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια σε τέτοιες περιπτώσεις διαγράφονται ή συμψηφίζονται, ενώ θεσπίζεται και ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους, για τους οποίους δεν θα επιβάλλονται πλέον κυρώσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον έλεγχο των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, καθώς εισάγεται ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας. Οι πλατφόρμες και οι πάροχοι υπηρεσιών crypto υποχρεώνονται να διαβιβάζουν στοιχεία για τις συναλλαγές, ενώ δημιουργείται και κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Στόχος είναι να περιοριστεί η απόκρυψη εισοδημάτων και να ενισχυθεί η δυνατότητα εντοπισμού «μαύρου» χρήματος, με αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο εργαλείο για επιχειρήσεις και επενδυτές, τις φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα φορολογηθεί μια επένδυση ή συναλλαγή, αποκτώντας μεγαλύτερη ασφάλεια και περιορίζοντας τον κίνδυνο μελλοντικών διαφορών με τη φορολογική διοίκηση.

Αλλαγές έρχονται και στις συναλλαγές με μετρητά, καθώς το όριο των 500 ευρώ γίνεται αυστηρότερο. Πλέον δεν εξετάζονται επιμέρους αποδείξεις, αλλά η συνολική αξία της συναλλαγής. Αν αυτή ξεπερνά το όριο, η πληρωμή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, διαφορετικά επιβάλλονται βαριά πρόστιμα που φτάνουν έως και το διπλάσιο της συναλλαγής.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για τους πωλητές λαϊκών αγορών, καθώς μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φορολογίας τους. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ελαφρύνσεις που περιορίζουν τη φορολογική επιβάρυνση, ειδικά για μικρούς επαγγελματίες.

Στο πεδίο των ακινήτων, από το 2027 ενεργοποιείται το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, ιδίως σε μικρούς οικισμούς. Η αλλαγή αυτή μεταφέρει το βάρος της τεκμηρίωσης από τις φορολογικές δηλώσεις σε ένα πιο οργανωμένο και ψηφιακό σύστημα.

Την ίδια ώρα, θεσπίζονται κανόνες και για τον συμπληρωματικό φόρο που αφορά μεγάλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας ελάχιστης φορολόγησης, ενώ δημιουργείται και νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΟΙΚ σημειώνουν οτι νέο φορολογικό πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την απλοποίηση διαδικασιών με την ενίσχυση των ελέγχων, δίνοντας έμφαση τόσο στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας όσο και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.