Φοροελαφρύνσεις 1,76 δισ. ευρώ με επίκεντρο τη μεσαία τάξη - Τι φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Σημαντικές ελαφρύνσεις για εκατομμύρια φορολογούμενους φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, με το οικονομικό επιτελείο να στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για οικογένειες, νέους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νευραλγικούς τομείς του κρατικού μηχανισμού.

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα, η οποία θα αποδώσει όφελος κυρίως σε γονείς με παιδιά, σε νέους έως 30 ετών και σε φορολογούμενους με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο σε 1,7 δισ. ευρώ το 2027, καθώς οι νέοι συντελεστές θα έχουν πλέον πλήρη ετήσια εφαρμογή.

Ήπια ελάφρυνση προβλέπεται και στο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη και εξαρτώμενα τέκνα, με στόχο να προσεγγίσει σταδιακά το πραγματικό κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, από το 2027 αλλάζει και ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για ποσά μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, ώστε να υπάρξει πιο ομαλή φορολογική μετάβαση για τους ιδιοκτήτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην περιφερειακή πολιτική. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, μέτρο που αναμένεται να ανακουφίσει νοικοκυριά σε περιοχές με χαμηλή στεγαστική πίεση και δημογραφικές προκλήσεις. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μικρά νησιά του Αιγαίου και σε περιοχές με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ενισχύοντας το εισόδημα μόνιμων κατοίκων και μικρών επιχειρήσεων.

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά την αγορά ακινήτων, καθώς παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή του ΦΠΑ σε νέες κατασκευές, ενώ διευρύνονται τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικιών που παρέμεναν κενές ή διατίθενταν σε βραχυχρόνιες πλατφόρμες. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά ενοικίων και η ανάσχεση της ανόδου των τιμών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται παρεμβάσεις ενίσχυσης του προσωπικού κρίσιμων κρατικών λειτουργιών. Νέο ειδικό μισθολόγιο προβλέπεται για στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς. Επιδόματα προβλέπονται και για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και του σωφρονιστικού συστήματος, σε συνέχεια των αλλαγών στη μισθολογική δομή του Δημοσίου.

Την ίδια ώρα, θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή στον αμυντικό κλάδο και για βιομηχανικές δραστηριότητες, μέσω προσαυξημένων εκπτώσεων δαπανών την περίοδο 2026–2028, με στόχο την ενίσχυση επενδύσεων και την αναβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, σε μία περίοδο όπου το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά παραμένει υψηλό και οι πιέσεις στην αγορά εργασίας συνεχίζονται.

Το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εφαρμογή και την αποδοτικότητα των μέτρων, αλλά και στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές θα μεταφραστούν σε πραγματική ανακούφιση για την καθημερινότητα των πολιτών.