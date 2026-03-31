Εταιρείες φυσικού αερίου σε Αυστραλία: Μην επιβάλετε φόρο επί των έκτακτων κερδών από το ΥΦΑ

Μεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου, όπως η Shell και η Chevron, προειδοποίησαν την Αυστραλία να μην επιβάλει φόρο επί των έκτακτων κερδών στους εξαγωγείς φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα αποθάρρυνε τις επενδύσεις και θα υπονόμευε την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς οι τιμές του ΥΦΑ εκτινάσσονται εν μέσω των διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Αυστραλία κατέστη ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής ΥΦΑ στον κόσμο, αφού οι επιθέσεις κατά του Ιράν ανάγκασαν το Κατάρ να διακόψει την παραγωγή, με τα έσοδα από τις εξαγωγές της να αναμένεται να αυξηθούν λόγω της μειωμένης προσφοράς που προκάλεσε η σύγκρουση, αναφέρει το Reuters.

Η Καμπέρα εξετάζει επιλογές για να επωφεληθεί από τις υψηλότερες τιμές, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε να ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει ένα μοντέλο φόρου επί των εξαγωγών ΥΦΑ και να προτείνει μεταρρυθμίσεις στον Φόρο Εισοδήματος από Πετρελαϊκούς Πόρους (PRRT). Ο προτεινόμενος φόρος έκτακτων κερδών θα μπορούσε να υπερβεί το 25%.

Η Cecile Wake, πρόεδρος της Shell Australia, η οποία εξάγει φυσικό αέριο από το έργο Curtis LNG στο Κουίνσλαντ και διαχειρίζεται το πλωτό έργο LNG Prelude στα ανοικτά της βόρειας Αυστραλίας, προειδοποίησε ενάντια στις «βραχυπρόθεσμες λύσεις» ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

«Σε περιόδους όπως αυτή, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος οι ισχυρές και σταθερές πολιτικές ρυθμίσεις να παραγκωνιστούν από βραχυπρόθεσμα μέτρα ή λαϊκιστική ρητορική», δήλωσε την Τρίτη στη διάσκεψη Australian Domestic Gas Outlook.

Πιθανές επιπτώσεις των προτεινόμενων πρακτικών

Οι προτεινόμενες πολιτικές θα «υπονομεύσουν την αξία των έργων και θα καταστήσουν πολλές από τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της Αυστραλίας μη οικονομικά αποδοτικές και μη ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις παγκόσμιες εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε η Wake.

Είπε ότι οι υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων «επιβαρύνουν ήδη τους Αυστραλούς μέσω της αύξησης του φόρου εισοδήματος εταιρειών και των εσόδων από τον φόρο PRRT».

Οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ασιατική αγορά spot έχουν διπλασιαστεί, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Τα κέρδη από μακροπρόθεσμες συμβάσεις που συνδέονται με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 75% των εξαγωγών της Αυστραλίας, αναμένεται επίσης να σημειώσουν ραγδαία άνοδο σε διάστημα τριών έως έξι μηνών.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Καμπέρα παρουσίασε μια αναθεώρηση της αγοράς φυσικού αερίου που ενδέχεται να δεσμεύσει το 15%-25% των εξαγωγών της ανατολικής ακτής και της Βόρειας Επικράτειας από το 2027. Μια πιο λεπτομερής πολιτική αναμένεται αργότερα φέτος.

Η Chevron χαρακτήρισε τον φόρο επί των έκτακτων κερδών ως μια «αυθόρμητη», «επιφανειακή» πολιτική και το «ακριβώς αντίθετο» από αυτό που χρειάζεται η Αυστραλία.

«Υπάρχουν συζητήσεις για παρεμβάσεις στην αγορά, φόρους και άλλα παρόμοια», δήλωσε ο Danny Woodall, διευθυντής λειτουργιών και συντήρησης της Chevron Australia, στη διάσκεψη.

«Είναι η στιγμή να το απορρίψουμε αυτό και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτόν τον εφοδιασμό», πρόσθεσε.

Η Αυστραλία εξήγαγε 65 δισ. δολάρια Αυστραλίας (44,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ΥΦΑ πέρυσι, αλλά οι παραγωγοί φυσικού αερίου έχουν επικριθεί για τις χαμηλές φορολογικές πληρωμές βάσει κανόνων που τους επιτρέπουν να ανακτούν τα κατασκευαστικά κόστη πριν πληρώσουν φόρους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Santos STO.AX, Kevin Gallagher, δήλωσε πως η «αφήγηση ότι οι εξαγωγές ΥΦΑ απομακρύνουν χρήματα από την Αυστραλία» είναι λανθασμένη και ότι «κάθε δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ που αναχωρεί από το Gladstone αντιπροσωπεύει περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε δικαιώματα που καταβάλλονται στο κράτος».

«Η Αυστραλία πρέπει να διαθέτει ένα πολιτικό πλαίσιο που να εγκαταλείπει την ιδεολογία σχετικά με τα «ορυκτά καύσιμα» και, αντίθετα, να ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύουν, να πραγματοποιούν γεωτρήσεις και να παράγουν περισσότερο φυσικό αέριο», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Gladstone LNG είναι η μόνη από τις τρεις εξαγωγικές κοινοπραξίες του Κουίνσλαντ που προμηθεύεται εγχώριο φυσικό αέριο από τρίτους, ενώ οι άλλες είναι καθαροί προμηθευτές.

Η Shell πραγματοποιεί γεωτρήσεις στην απομακρυσμένη περιοχή του Taroom Trough στο Κουίνσλαντ, ενώ νωρίτερα τον Μάρτιο εγκρίθηκε πρόγραμμα γεωτρήσεων της APLNG για περίπου 1.700 νέες γεωτρήσεις φυσικού αερίου από ανθρακούχα στρώματα, το οποίο θα μπορούσε να διαρκέσει έως το 2081.

