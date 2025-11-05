Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνται, τα ποσά, οι προϋποθέσεις και οι κρίσιμες προθεσμίες

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ο φετινός χειμώνας προμηνύεται απαιτητικός όχι μόνο από πλευράς θερμοκρασιών αλλά και οικογενειακών προϋπολογισμών.

Η αύξηση του κόστους θέρμανσης, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και η παρατεταμένη επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων σε βασικά αγαθά προκαλούν πρόσθετες ανησυχίες για τα νοικοκυριά, ιδίως σε περιοχές με δριμείες κλιματολογικές συνθήκες.

Σε αυτό το περιβάλλον, το επίδομα θέρμανσης επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα ενόψει του χειμώνα. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των κωδικών TAXISnet.

Το επίδομα καταβάλλεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών θέρμανσης και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της περιοχής κατοικίας και τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων.

Η επιδότηση αφορά ένα μόνο είδος καυσίμου ανά δικαιούχο και προϋποθέτει ότι οι αγορές καυσίμων θα είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό του επιδόματος. Το ελάχιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ, ενώ το μέγιστο φτάνει τα 800 ευρώ. Για οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται έως και τα 1.200 ευρώ. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και τα 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο.

Επιπλέον, τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ συνολικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση κατευθύνεται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σε σχέση με τα περιουσιακά κριτήρια, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, βάσει της πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις, με βάση το χρόνο καταναλώσεων και την καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Η πρώτη πληρωμή, η οποία περιλαμβάνει την προκαταβολή και τις αγορές καυσίμων που θα τιμολογηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, με προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα καταχωρίσουν τα στοιχεία έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει έως τις 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 (και για καυσόξυλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025), εφόσον τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και έχουν καταχωριστεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου.

Τέλος, όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση θα λάβουν επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026 για καταναλώσεις έως 31 Μαρτίου 2026.

Για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά πωλήσεων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η διαβίβαση πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΔΙΠΕΘΕ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά μέσω της πλατφόρμας myDATA ή του συστήματος e-send της ΑΑΔΕ.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521 από τις 07:00 έως τις 20:00 τις εργάσιμες ημέρες, είτε ψηφιακά όλο το 24ωρο επιλέγοντας την κατηγορία «Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση».